Победа и равен за ТК "Супер Спорт" на старта на Световното в Академията на Надал

Победа и равенство постигнаха младите таланти от ТК „Супер Спорт" гр. Варна на Световно отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12 годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Надпреварата започна днес и ще продължи 19 декември. Отборите са разпределени в групи, като се играе по системата всеки срещу всеки. При момчетата се играят три срещи на сингъл и една на двойки, а при момичетата два сингъл и един мач на двойки.

Момичетата до 12 г. започнаха с убедителен успех с 3:0 победи срещу AJ Academy Tenerife. Грациела Константинова спечели срещата си на сингъл с 6:3, 6:1, а Виктория Константинова се наложи с 6:3, 6:2. Българките спечелиха убедително и двубоя си на двойки с 4:1, 4:1.

Момчетата до 10 г. стартираха с равенство 2:2 срещу Nomads Tennis Team. Борис Йорданов спечели срещата си на сингъл с 0:4, 4:0, 10-8. В мача на двойки Йорданов и Теодор Желев се наложиха с 2:4, 4:2, 10-8. Загуби на сингъл днес допуснаха Теодор Желев и Никола Гатев.

Треньор на българчетата на турнира е Димитър Христов.