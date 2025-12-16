Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Победа и равен за ТК "Супер Спорт" на старта на Световното в Академията на Надал

Победа и равен за ТК "Супер Спорт" на старта на Световното в Академията на Надал

  • 16 дек 2025 | 08:55
  • 268
  • 0
Победа и равен за ТК "Супер Спорт" на старта на Световното в Академията на Надал

Победа и равенство постигнаха младите таланти от ТК „Супер Спорт" гр. Варна на Световно отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12 годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Надпреварата започна днес и ще продължи 19 декември. Отборите са разпределени в групи, като се играе по системата всеки срещу всеки. При момчетата се играят три срещи на сингъл и една на двойки, а при момичетата два сингъл и един мач на двойки.

Момичетата до 12 г. започнаха с убедителен успех с 3:0 победи срещу AJ Academy Tenerife. Грациела Константинова спечели срещата си на сингъл с 6:3, 6:1, а Виктория Константинова се наложи с 6:3, 6:2. Българките спечелиха убедително и двубоя си на двойки с 4:1, 4:1.

Момчетата до 10 г. стартираха с равенство 2:2 срещу Nomads Tennis Team. Борис Йорданов спечели срещата си на сингъл с 0:4, 4:0, 10-8. В мача на двойки Йорданов и Теодор Желев се наложиха с 2:4, 4:2, 10-8. Загуби на сингъл днес допуснаха Теодор Желев и Никола Гатев.

Треньор на българчетата на турнира е Димитър Христов.

Следвай ни:

Още от Тенис

WTA обяви Сабаленка за номер едно за годината

WTA обяви Сабаленка за номер едно за годината

  • 16 дек 2025 | 02:25
  • 1238
  • 2
Андрей Рубльов: Марат Сафин и екипът ми буквално ме убиват

Андрей Рубльов: Марат Сафин и екипът ми буквално ме убиват

  • 15 дек 2025 | 16:10
  • 1442
  • 4
Мая Мичева стана шампионка на турнир в академията на Рафаел Надал

Мая Мичева стана шампионка на турнир в академията на Рафаел Надал

  • 15 дек 2025 | 12:23
  • 811
  • 0
Спад при Томова, Диа Евтимова със сериозен прогрес в ранглистата на WТА

Спад при Томова, Диа Евтимова със сериозен прогрес в ранглистата на WТА

  • 15 дек 2025 | 11:59
  • 1042
  • 2
Григор Димитров запази позицията си, Илиян Радулов се срина с 48 места

Григор Димитров запази позицията си, Илиян Радулов се срина с 48 места

  • 15 дек 2025 | 11:00
  • 1488
  • 0
Полина Кудерметова "сменя" Русия с Узбекистан

Полина Кудерметова "сменя" Русия с Узбекистан

  • 15 дек 2025 | 08:57
  • 739
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 37228
  • 57
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 40786
  • 136
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 2612
  • 0
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 4272
  • 4
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 3118
  • 0
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 24667
  • 16