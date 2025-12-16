Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Райо Валекано
  3. Райо и Бетис се занулиха

Райо и Бетис се занулиха

  • 16 дек 2025 | 00:09
  • 146
  • 0
Райо и Бетис се занулиха

Отборите на Райо Валекано и Бетис направиха нулево равенство в последния мач от 16-ия кръг на испанската Ла Лига.

Андалусийци не успяха да съкратят разликата до петия Еспаньол, като те все повече изглеждат далеч от мечтата да стигнат място в топ 4.

Мадридчани пък са в средата на таблицата и за тях към момента ще бъде много трудно да се класират за втора поредна година в европейските клубни турнири.

В следващия кръг на Райо Валекано ще гостува на Елче, докато Бетис приема Райо. И двата мача са а 21-ви декември (неделя).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

Клубът на Пламен Андреев се оплакал на Ла Лига заради Барселона

  • 15 дек 2025 | 19:25
  • 2810
  • 1
Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

Тери обмислял самоубийство след знаменития пропуск от финала в Москва

  • 15 дек 2025 | 19:15
  • 4679
  • 2
Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

Застрашен от изпадане в Лига 1 привлече бивш френски национал

  • 15 дек 2025 | 18:25
  • 1499
  • 0
В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

В Ман Юнайтед нямат намерение да продават Мейно, но все пак могат да го пуснат през януари

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 1231
  • 0
Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

Лудата житейска история на футболния маестро Хенрик Ларсон

  • 15 дек 2025 | 17:56
  • 6680
  • 5
Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

  • 15 дек 2025 | 17:39
  • 4983
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 8744
  • 36
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 28092
  • 133
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 17432
  • 12
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 36575
  • 62
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 31636
  • 62
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 20041
  • 77