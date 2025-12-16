Райо и Бетис се занулиха

Отборите на Райо Валекано и Бетис направиха нулево равенство в последния мач от 16-ия кръг на испанската Ла Лига.
Андалусийци не успяха да съкратят разликата до петия Еспаньол, като те все повече изглеждат далеч от мечтата да стигнат място в топ 4.
Мадридчани пък са в средата на таблицата и за тях към момента ще бъде много трудно да се класират за втора поредна година в европейските клубни турнири.
В следващия кръг на Райо Валекано ще гостува на Елче, докато Бетис приема Райо. И двата мача са а 21-ви декември (неделя).