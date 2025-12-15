Норвегия е световен шампион по хандбал при жените за пети път

Актуалният олимпийски и Европейски шампион Норвегия спечели Световното първенство по хандбал за жени, след като на финала се наложи с 23:20 (11:11) над Германия в Ротердам. За норвежките това е пета титла при 10 участия на финалите. Предишните златни медали за скандинавската страна са спечелени през 1999-а, 2011-а, 2015-а и през 2021-а година.

Големият герой за шампионките беше тяхната 45-годишна вратарка Катрине Лунде, която след мача беше хвърляна на ръце от съотборничките си. Тя обяви още преди мача, че след края на това първенство ще сложи край на карирата си, а днес си заслужи овациите с 14 спасявания или общо 41 % от ударите. Общо тя е спасила 1763 удара за Норвегия на Световно първенство, Олимпийските игри и Европейските първенства.

Тимът на Норвегия беше доминиращ през цялото първенство, като за първи път те спечелиха всички мачове – от първия в предварителната група до финала за титлата. А наставникът им Оле Густав Йекстад е първият мениджър на норвежки национален отбор, спечелил златен медал в първото си първенство.

Изненадващо отборът на Норвегия изоставаше в резултата през по-голямата част на първото полувреме – 7:5, 8:6, 10:9 и 11:10. Но норвежките изравниха 11:11 в последните секунди, чрез Марен Аардал, която се разписа сензационно от собствената си половина.

Но нещата изглеждаха коренно различни след почивката и само 15 секунди след началото на втората част Хени Рейстад обърна хода на мача, а в серията от 4:1 тя вкара още веднъж. След като Германия върна едно попадение, заедно с Нора Мьорк, Рейстад преобрази тима си. Тя отбеляза три гола за девет минути, а мощната Рушфелд Дейла добави още два брутални гола и 16:13 за Норвегия.

Германия не се предаде и намали най-напред за 15:16 и 19:20 с голове на Емили Фогел и Аника Лот. Но точно тогава защитата на Норвегия се подобри, а и вратарката Лунде влезе в ролята си, за да помогнат за победата.

Рушфелд Дейла и Хени Рейстад вкараха по пет гола за победителките, а с по 4 за Германия се отличиха Алина Грайзелс, Фогел и Виола Лойхтер.

В мача за бронзовите медали досегашните световни шампионки Франция се наложиха с 33:31 след продължения над Нидерландия, 26:26 (12:11) в редовното време. За французойките 9 гола наниза Сара Буктит.