Весела Лечева: Вече една година няколко човека държат като заложник целия българския спорт

Весела Лечева, която на 19 март 2025 г. бе избрана за председател на БОК, даде интервю за „Арена Спорт“ на БНТ година по-късно, за да обобщи последните събития.

„Това беше най-трудната година в целия ми спортен живот. Абсурдна година. Не съм очаквала, че БОК може да е заложник на няколко човека и техните действия“, призна двукратната олимпийска медалистка по спортна стрелба Весела Лечева.

В последните дни Софийският градски съд излезе с нови две постановления, които потвърждават законността на Общото събрание на БОК, с което вече решенията на първа инстанция са 4 към 1.

„Трудно дори проследявам съдебните дела, които са 7 на брой. Но сега, година по-късно, трябва отново да си припомним, че се проведе кристално събрание, като нищо не предвещаваше такъв развой на събитията. След Общото събрание г-жа Костадинова ми пожела две успешни олимпиади, като едната вече е зад гърба ни (б.р – Милано-Кортина 2026)“, добави Лечева.

Година след събранието тя съобщи, че БОК не само е със замразено финансиране от МОК, но има опасност да няма такова и от ММС. Причината – Стефка Костадинова не е подала заявка за бюджет за 2026-а година.

„Най-тъжното е, че в последните разговори с МОК, които имах, ни слагат под един знаменател с държави с тежки конфликти“, каза Лечева.

Избраната за председател на БОК още веднъж отличи спортистите и федерациите, които постигнаха успехи на ХХV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

„Не само медалистите, но и останалите ни състезатели показаха огромен потенциал и перспектива. Имаме нова генерация спортисти - образовани деца, които са харесвани от световните медии. Лора Христова стана лице на биатлона и на програмата „Олимпийска солидарност“, с която работят всички олимпийски комитети. Това е огромен престиж и гордост“, добави тя.

Лечева коментира и тежката контузия на 16-годишната звезда на сноуборда Малена Замфирова.

„Няма никога да забравя как гледахме състезанията на Малена и Тервел на Олимпийските игри, а тя беше много разочарована от 10-о си място. Спомням си как й казах -– нямаш представа колко си млада и колко много още време имаш. Това сега се отнася с още по-голяма сила. Пожелавам й успешно възстановяване. Но по-важна е емпатията, която има към нея от цяла България. Това е нещо напълно безпрецедентно“, добави председателят на БОК.

Наред с еуфорията от успешните Олимпийски игри, са и дългогодишните проблеми, свързани с българския спорт.

„Първият, най-важен въпрос, е свързан със спортната инфраструктура. Витоша е на километри от София, но 20 години няма политическа воля да развържем този възел и планината да може да стане отново център за спорт, туризъм, здраве“, каза Лечева и добави, че на страната ни е необходима не само инфраструктура за зимни спортове, но и такава за летни.

Помолена да коментира проблемите и в други водещи спортни федерации като вдигането на тежести, Лечева отговори: „Виждате как един човек може да саботира подготовката на цяла организация. За съжаление явно няма морал и разум у тези хора - говоря за Стефан Ботев и Стефка Костадинова. Надявах се, че у тях е останала трезва преценка, какво причиняват на българския спорт. Схемата е една и съща, действащите лица са едни и същи. Някои от вашите колеги казват, че битката е между Весела Лечева и Стефка Костадинова. Няма такава битка. Тези хора водят битка срещу българския спорт. Вече сме месец март, а БОК няма бюджет. Г-жа Костадинова не е подала проект. Как ще работи тази организация. Нямаме служители, никаква перспектива. Във федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев действа по същия начин – на инат, по заучена схема, спира работата на новото ръководство, като не подписва своя отчет и по този начин блокира всичко. Това не почива на никакъв здрав разум“, каза още Лечева.