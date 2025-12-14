Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брентфорд
  3. Първият гол на Хендерсън в Премиър лийг от четири години не стигна за победа на Брентфорд над Лийдс

Първият гол на Хендерсън в Премиър лийг от четири години не стигна за победа на Брентфорд над Лийдс

  • 14 дек 2025 | 20:30
  • 177
  • 0
Първият гол на Хендерсън в Премиър лийг от четири години не стигна за победа на Брентфорд над Лийдс

Брентфорд и Лийдс завършиха 1:1 на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" в предпоследен двубой от 16-ия кръг на Премиър лийг. Джордан Хендерсън откри резултата в 70-ата минута с първия си гол във Висшата лига от четири години, а Доминик Калвърт-Люин изравни в 82-рата.

Даниел Фарке бе направил една промяна и тя касаеше Илия Груев. Българският национал отстъпи мястото си в халфовата линия на Ао Танака, който вкара изравнителния гол срещу Ливърпул преди седмица. Груев така и не получи шанс да се появи в игра днес.

Кийт Андрюс бе извършил четири корекции - Виталий Янелт, Матиас Йенсен, Аарън Хики и Кийн Люис-Потър стартираха за домакините.

Най-интересната ситуация през първата час бе в 35-ата минута, когато бе отсъдена спорна дузпа в полза на Брентфорд, след като Гудмундсон леко задържа Уатара, който веднага се строполи на замята. Наказателният удар обаче бе отменен след намесата на ВАР заради много тънка засада на Уатара.

Иначе двата отбора имаха само по един точен удар преди почивката. Келъхър спаси изстрел на Окафор, а малко преди това Пери нямаше проблем да се справи с изстрел на Уатара.

Лийдс започна по-добре второто полувреме, но това не донесе резултат на гостите.

В 70-ата минута Брентфорд нанесе своя удар. Хенри бе изведен отляво, след което центрира ниско, Бийол само леко отклони топката, която се озова на пътя на Джордан Хендерсън. Ветеранът стреля в близкия ъгъл за 1:0. Това бе първи гол в Премиър лийг за бившия капитан на Ливърпул от декември 2021 година. Той го отпразнува, отдавайки почит на Диого Жота.

В 75-ата минута Келъхър се намеси добре, след като Окафор и Ааронсън изглежда едновременно нанесоха удар.

В 82-рата Лийдс изравни, след като намиращия се във форма Доминик Калвърт-Люин засече с глава центриране на Ньонто и се разписа в четвърти пореден мач, оформяйки крайния резултат.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

  • 14 дек 2025 | 19:30
  • 1206
  • 0
Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

  • 14 дек 2025 | 19:22
  • 517
  • 0
Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

  • 14 дек 2025 | 20:29
  • 4553
  • 10
Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

  • 14 дек 2025 | 19:00
  • 2740
  • 7
Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

  • 14 дек 2025 | 18:53
  • 795
  • 0
Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

  • 14 дек 2025 | 18:47
  • 3925
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 19417
  • 12
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 38997
  • 48
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 4174
  • 9
Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

  • 14 дек 2025 | 19:00
  • 2740
  • 7
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 18689
  • 162
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 29823
  • 83