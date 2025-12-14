Първият гол на Хендерсън в Премиър лийг от четири години не стигна за победа на Брентфорд над Лийдс

Брентфорд и Лийдс завършиха 1:1 на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" в предпоследен двубой от 16-ия кръг на Премиър лийг. Джордан Хендерсън откри резултата в 70-ата минута с първия си гол във Висшата лига от четири години, а Доминик Калвърт-Люин изравни в 82-рата.

Даниел Фарке бе направил една промяна и тя касаеше Илия Груев. Българският национал отстъпи мястото си в халфовата линия на Ао Танака, който вкара изравнителния гол срещу Ливърпул преди седмица. Груев така и не получи шанс да се появи в игра днес.

Кийт Андрюс бе извършил четири корекции - Виталий Янелт, Матиас Йенсен, Аарън Хики и Кийн Люис-Потър стартираха за домакините.

Най-интересната ситуация през първата час бе в 35-ата минута, когато бе отсъдена спорна дузпа в полза на Брентфорд, след като Гудмундсон леко задържа Уатара, който веднага се строполи на замята. Наказателният удар обаче бе отменен след намесата на ВАР заради много тънка засада на Уатара.

Иначе двата отбора имаха само по един точен удар преди почивката. Келъхър спаси изстрел на Окафор, а малко преди това Пери нямаше проблем да се справи с изстрел на Уатара.

Лийдс започна по-добре второто полувреме, но това не донесе резултат на гостите.

В 70-ата минута Брентфорд нанесе своя удар. Хенри бе изведен отляво, след което центрира ниско, Бийол само леко отклони топката, която се озова на пътя на Джордан Хендерсън. Ветеранът стреля в близкия ъгъл за 1:0. Това бе първи гол в Премиър лийг за бившия капитан на Ливърпул от декември 2021 година. Той го отпразнува, отдавайки почит на Диого Жота.

В 75-ата минута Келъхър се намеси добре, след като Окафор и Ааронсън изглежда едновременно нанесоха удар.

В 82-рата Лийдс изравни, след като намиращия се във форма Доминик Калвърт-Люин засече с глава центриране на Ньонто и се разписа в четвърти пореден мач, оформяйки крайния резултат.

