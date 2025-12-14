Орела: Преговаряме с играчи за тяхното освобождаване, искаме четирима нови

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов – Орела разкри, че иска надгради своя отбор с три-четири нови попълнения през зимата.

“Тези играчи, които днес взеха участие, не мога да съм недоволен от тях. Представиха се на добро ниво, с висок заряд и желание. Показахме на моменти доста голяма класа спрямо Ботев Враца, но като останахме с десет човека, нещата станаха по-сложни. Адмирации към играчите за влагането. Стигнахме до дузпите, където не мога да се сърдя на никой, че е пропуснал“, започна Атанас Атанасов.

“Има играчи, за чието освобождаване преговаряме. Искаме да надградим с трима-четирима човека. С финансовия ни ресурс не можем да взимам някакви доказани играчи, макар че и те не винаги са успешни. Имаме играчи, които се представят на добро нито и такива, които не се напаснаха. Това е нормално. Искаме да вдигнем конкуренцията и Добруджа да изглежда по успешен начин за целта, която сме си поставили“, продължи Орела.

“Има си моменти в играта и в пускането на играчите, което само по себе си показва, както и представянето на тези играчи. Иво Михайлов го няма няколко мача и не можем да го заместим. За нападател преговаряме. Ако станат нещата, се надяваме, че е добър играч. Подготовката? Първият ни лагер е в Кранево от 6 до 17 януари, а от 18 януари отиваме в Анталия, където ще изиграем четири контроли и се прибираме на 31-ви, седмицата преди първенството“, разкри Атанасов.