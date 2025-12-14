Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Орела: Преговаряме с играчи за тяхното освобождаване, искаме четирима нови

Орела: Преговаряме с играчи за тяхното освобождаване, искаме четирима нови

  • 14 дек 2025 | 16:47
  • 472
  • 0

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов – Орела разкри, че иска надгради своя отбор с три-четири нови попълнения през зимата.

“Тези играчи, които днес взеха участие, не мога да съм недоволен от тях. Представиха се на добро ниво, с висок заряд и желание. Показахме на моменти доста голяма класа спрямо Ботев Враца, но като останахме с десет човека, нещата станаха по-сложни. Адмирации към играчите за влагането. Стигнахме до дузпите, където не мога да се сърдя на никой, че е пропуснал“, започна Атанас Атанасов.

“Има играчи, за чието освобождаване преговаряме. Искаме да надградим с трима-четирима човека. С финансовия ни ресурс не можем да взимам някакви доказани играчи, макар че и те не винаги са успешни. Имаме играчи, които се представят на добро нито и такива, които не се напаснаха. Това е нормално. Искаме да вдигнем конкуренцията и Добруджа да изглежда по успешен начин за целта, която сме си поставили“, продължи Орела.

“Има си моменти в играта и в пускането на играчите, което само по себе си показва, както и представянето на тези играчи. Иво Михайлов го няма няколко мача и не можем да го заместим. За нападател преговаряме. Ако станат нещата, се надяваме, че е добър играч. Подготовката? Първият ни лагер е в Кранево от 6 до 17 януари, а от 18 януари отиваме в Анталия, където ще изиграем четири контроли и се прибираме на 31-ви, седмицата преди първенството“, разкри Атанасов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

  • 14 дек 2025 | 13:45
  • 2509
  • 6
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 24502
  • 39
Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

  • 14 дек 2025 | 13:35
  • 868
  • 0
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 19280
  • 41
Фратрия обяви още една раздяла

Фратрия обяви още една раздяла

  • 14 дек 2025 | 13:19
  • 1248
  • 0
Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

  • 14 дек 2025 | 13:15
  • 1510
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 4:0 Монтана, Иту също се разписа

Локомотив (Пд) 4:0 Монтана, Иту също се разписа

  • 14 дек 2025 | 17:00
  • 7951
  • 2
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 24502
  • 39
Кристъл Палас 0:2 Манчестър Сити, Фоудън удвои

Кристъл Палас 0:2 Манчестър Сити, Фоудън удвои

  • 14 дек 2025 | 17:01
  • 6448
  • 65
Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

  • 14 дек 2025 | 17:20
  • 930
  • 3
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 19280
  • 41
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 11579
  • 13