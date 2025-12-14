Реал Сосиедад се раздели с треньора си

Реал Сосиедад уволни треньора Серхио Франсиско, след като тимът записа трета поредна загуба в Ла Лига и е на точка от зоната на изпадащите. Миналия сезон баските стигнаха до осминафиналите в Лига Европа и завърши на 11-то място, но през лятото Иманол Алгуасил напусна.

Франсиско бе повишен от втория отбор, но от началото на кампанията Реал Сосиедад има само четири победи в първенството. В петък отборът загуби от Жирона с 1:2 и това накара ръководството да го освободи от поста. Настоящият треньор на “Б” отбора Йон Ансотеги ще води тима в оставащите два мача преди зимната пауза. Междувременно шефовете на клуба започват търсенето на нов треньор. Според “Марка” сред кандидатите са Тиаго Мота и Пелегрино Матарацо

ℹ Sergio Francisco deja de ser entrenador del primer equipo. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 14, 2025

Снимки: Imago