Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Реал Сосиедад се раздели с треньора си

Реал Сосиедад се раздели с треньора си

  • 14 дек 2025 | 16:28
  • 420
  • 0

Реал Сосиедад уволни треньора Серхио Франсиско, след като тимът записа трета поредна загуба в Ла Лига и е на точка от зоната на изпадащите. Миналия сезон баските стигнаха до осминафиналите в Лига Европа и завърши на 11-то място, но през лятото Иманол Алгуасил напусна.

Франсиско бе повишен от втория отбор, но от началото на кампанията Реал Сосиедад има само четири победи в първенството. В петък отборът загуби от Жирона с 1:2 и това накара ръководството да го освободи от поста. Настоящият треньор на “Б” отбора Йон Ансотеги ще води тима в оставащите два мача преди зимната пауза. Междувременно шефовете на клуба започват търсенето на нов треньор. Според “Марка” сред кандидатите са Тиаго Мота и Пелегрино Матарацо

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 11570
  • 13
Гризман - най-големият лукс в европейския футбол

Гризман - най-големият лукс в европейския футбол

  • 14 дек 2025 | 11:48
  • 15919
  • 6
Продължава "сериалът" с договора на Винисиус с Реал Мадрид

Продължава "сериалът" с договора на Винисиус с Реал Мадрид

  • 14 дек 2025 | 11:20
  • 3601
  • 8
Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

Готвят ли най-сензационната размяна на халфове Интер и Ювентус

  • 14 дек 2025 | 10:24
  • 13910
  • 0
Скандалът в аржентинския футбол: къде потънаха 460 милиона?!

Скандалът в аржентинския футбол: къде потънаха 460 милиона?!

  • 14 дек 2025 | 09:27
  • 9194
  • 20
Най-верните фенове на Чаби Алонсо са на... "Камп Ноу"

Най-верните фенове на Чаби Алонсо са на... "Камп Ноу"

  • 14 дек 2025 | 09:04
  • 11334
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 4:0 Монтана, Иту също се разписа

Локомотив (Пд) 4:0 Монтана, Иту също се разписа

  • 14 дек 2025 | 17:00
  • 7937
  • 2
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 24481
  • 39
Кристъл Палас 0:2 Манчестър Сити, Фоудън удвои

Кристъл Палас 0:2 Манчестър Сити, Фоудън удвои

  • 14 дек 2025 | 17:01
  • 6432
  • 65
Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

  • 14 дек 2025 | 17:20
  • 911
  • 3
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 19261
  • 41
Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

Милан отново се издъни като домакин на новак въпреки избухването на млад талант

  • 14 дек 2025 | 15:30
  • 11570
  • 13