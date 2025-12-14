Световната атлетка на годината Никола Олислагерс направи равносметка за 2025 г.

Никола Олислагерс спечели световните титли в скока на височина в зала и на открито през 2025 г. Още през март, в първото си състезание за годината, тя преодоля 2.01 м, за да си осигури световната корона на закрито. Австралийката завърши сезона със злато от Световното първенство на открито в Токио, скачайки 2.00 м. Няколко седмици преди това тя спечели и титлата от Диамантената лига с най-добър резултат в света за сезона от 2.04 м, подобрявайки собствения си рекорд на Океания.

Австралийката прави равносметка на изминалата година и поглежда към следващия сезон и бъдещето.

За сезон 2025:

"Това беше една прекрасна година, но също така се оказа, че съм още по-развълнувана за бъдещето.

Обикновено след голямо първенство веднага се връщаме към състезанията, но предвид календара тази година, Световното първенство беше последното състезание за сезона. Това беше прекрасно, защото означаваше, че през целия сезон можеш да празнуваш в дадения ден, но същевременно винаги си оставал концентриран върху голямото състезание, което предстои.“

За презареждането преди 2026 г.:

"Обикновено имам един месец пълна почивка и това е времето, в което тялото ми се връща към фабричните си настройки, а психически обработвам всичко, което се е случило, и си поставям цели за бъдещето. По време на тази почивка се опитвам да правя всички неща, които не съм могла през сезона – от дълги разходки из красивите национални паркове на Австралия до боядисване на первази у дома. След като отметна всички тези неща от списъка си, се чувствам с бистра глава и готова за още 12 месеца.“

За повратната точка в кариерата ѝ:

"Когато бях на 20 години, работех в едно кафене и миех чинии в кухнята, за да спестя пари за полети за международни състезания. Личният ми рекорд тогава беше 1.88 м и бях много далеч от това да бъда конкурентоспособна. Също така чувствах, че животът ми няма цел; учех биохимия в университета и обмислях да работя като диетолог. Мислех и за мисионерска дейност. Молех се за напътствие и почувствах, че Бог ми казва: "Не, спортният терен е твоята мисия“.“

"Така, в задната част на онова кафене, аз имах една мечта за местата, на които ще се състезавам, и за хората, до които ще достигна, ако стигна до самия връх в спорта. Сега, когато хората ме питат "Какво следва?“, аз казвам, че целта ми е все същата; просто потенциалът е много по-голям, отколкото някога съм си представяла.“

За другарството с другите атлетки в скока на височина:

"Не бях най-добрата скачачка, когато започнах да се състезавам в Диамантената лига, но винаги съм подкрепяла силно момичетата, с които се състезавах. Винаги оставах на терена, дълго след като съм отпаднала от състезанието, просто за да подкрепям и аплодирам другите скачачки. Оттогава забелязах, че много други състезателки в скока на височина възприемат същия подход и беше мечта да видя как културата се развива по този начин.

Ние всъщност обичаме хората, с които скачаме; не ги виждаме като пречки пред успеха. Виждаме ги като приятели, с които да се наслаждаваме на пътуването.“

За психическата ѝ нагласа към скока на височина:

"Като тийнейджърка и млада жена осъзнах, че моята стойност като скачачка на височина и като човек не намалява, ако летвата падне. Никога не съм свързвала личното постижение на един атлет с това колко ценен е той като личност. Когато стигнах до това прозрение, ми стана лесно да приемам, когато летвата падне. Това се превърна във възможност да изпитам себе си, а не да бъда оценявана. И всеки път, когато съборя летвата, това ми разкрива нова област, върху която да работя, за да мога да ставам все по-добра.“

Обичам спорта и факта, че мога да го практикувам, но спортът и успехите ми не ме определят.“

За радостта и удовлетворението, които получава като скачачка на височина:

"Обичам да преодолявам големи височини, но това е толкова малка част от съзнанието в сравнение с личността, която съм извън това. Опитвам се да не позволявам това да превземе целия ми живот, иначе радостта вече няма да я има.

Гледам на медалите като на разноцветни пръчици върху тортата. Имах много сребърни пръчици, а сега, след тази година, имам и няколко златни.“

Когато бях на онзи кръстопът в живота си, се изискваше много вяра дори само да си го помисля. Но дори и да беше невидимо за света, чувствах, че имам нещо специално. Благодаря ви, че сте част от това пътуване. Това е причината да ме виждате да се усмихвам, докато скачам. Защото това е една мечта.“

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages