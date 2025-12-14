Хърделистката, която плени света с танца си, се сгоди

Австралийската атлетка Мишел Дженеке разкри, че се е сгодила за своя колега и сънародник Алекс Бек, след като двойката пазеше връзката си в тайна. Хърделистката, която придоби световна слава отчасти благодарение на своя танц за загрявка преди старт, обяви зашеметяващата новина в Инстаграм в неделя следобед. Тя публикува снимки, на които показва годежния си пръстен и сияе от радост, докато прегръща своя любим.

Дженеке просто озаглави публикацията "8,5 години в процес на създаване“, придружена от емотикони с червено сърце и годежен пръстен.

Новината предизвика вълна от поздравления от други австралийски атлети, сред които Миа Грос, Брук Стратън и Камерън Макинтайър.

Годежът на Дженеке вероятно е голяма изненада за много от нейните фенове, тъй като тя и Бек – бегач на 400 метра, участник на Олимпийските игри в Токио и носител на три национални титли – са пазили романса си в тайна онлайн.

Преглед на техните профили в Инстаграм разкрива, че до обявяването в неделя те не са публикували общи снимки. Въпреки това двамата често са харесвали публикациите си и са се следвали в платформата.

Дженеке е известна с това, че пази личния си живот в тайна и не е ясно кога точно двойката се е запознала или е започнала връзката си. Известно е обаче, че и двамата са били треньори в атлетическата клиника "Съмърсет“ през 2018 г.

Изненадващата новина от Дженеке идва, след като през май тази година тя преживя тежката загуба на майка си Ники.

32-годишната хърделистка съобщи тъжната вест с емоционална публикация в Инстаграм, без да разкрива причината за смъртта.

"Миналата седмица се сбогувахме с моята шантава и прекрасна майка“, написа тя. "Винаги душата на компанията, тя ме научи как да внасям забавление във всеки повод и да живея живота пълноценно. Завинаги мой най-голям поддръжник, най-шумният човек на пистата и топъл и щедър приятел за всички около нея. Благодаря ти за всички спомени, винаги ще те обичаме и ще ни липсваш.“

Дженеке скъса сухожилие на подколянното сухожилие по време на зрелищното си отпадане от Олимпийските игри в Париж миналата година, изумявайки феновете, след като се върна за последна серия въпреки сериозната контузия.

Имаше съмнения дали ще успее да се възстанови от тежкия удар, но през януари тя ги разсея, обявявайки, че ще се завърне, и публикува видео, показващо как подновява тренировки.

"След като скъсах подколянното си сухожилие в Париж, си поставих амбициозната цел да се върна на хърделите преди края на годината… Много съм щастлива да съобщя, че постигнах тази цел точно навреме на 30 декември!“, сподели тя със своите последователи.

Австралийката, която се превърна в световна сензация с танцовите си движения зад стартовите блокчета по време на Световното първенство за юноши и девойки в Барселона през 2012 г., успя да завърши участието си във Франция по достоен начин въпреки контузията. Тя спечели много почитатели на "Стад дьо Франс“, когато беше видяна да утешава словачката Виктория Форстер след репешажния кръг, след като и двете атлетки не успяха да продължат напред.

Снимки: Gettyimages