Скамака измъкна Аталанта срещу Каляри

Аталанта постигна трудна победа с 2:1 в домакинството си на Каляри от 15-ия кръг на Серия "А". "Богинята" трябваше доста да се потруди за трите точки, а героят днес бе Джанлука Скамака, който реализира и двата гола за своя тим в 11-ата и 81-вата минута. За гостите пък точен бе Джанлука Гаетано в 76-ата минута.

Мачът започна по план за Аталанта и още в 11-ата минута домакините откриха резултата. Адемола Луукман проби до аутлинията и върна назад към Давиде Дзапакоста, той стреля по земя и Джанлука Скамака отклони топката във вратата за 1:0.

Бергамаските обаче пропуснаха да удвоят преднината си и в 76-ата минута бяха наказани. Джанлука Гаетано направи страхотно двойно подаване с Джанлука Еспозито, който го изведе очи в очи с вратаря и Гаетано отбеляза за 1:1.

Аталанта обаче реагира бързо и в 81-вата минута отново излезе напред. Скамака получи центриране в близост до вратата, първият му опит да стреля не се получи, но той успя да реагира добре, да се нагласи и да плъзне кълбото покрай плонжа на вратаря за 2:1.

Драмата можеше да стане пълна в добавеното време, когато гостите отбелязаха изравнителен гол, но той не бе зачетен заради засада.

С този успех Аталанта излезе на 11-ата позиция с 19 точки. Каляри е на 16-ото място в таблицата с 14 точки.

Снимки: Gettyimages