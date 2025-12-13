Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Скамака измъкна Аталанта срещу Каляри

Скамака измъкна Аталанта срещу Каляри

  • 13 дек 2025 | 23:45
  • 259
  • 0

Аталанта постигна трудна победа с 2:1 в домакинството си на Каляри от 15-ия кръг на Серия "А". "Богинята" трябваше доста да се потруди за трите точки, а героят днес бе Джанлука Скамака, който реализира и двата гола за своя тим в 11-ата и 81-вата минута. За гостите пък точен бе Джанлука Гаетано в 76-ата минута.

Мачът започна по план за Аталанта и още в 11-ата минута домакините откриха резултата. Адемола Луукман проби до аутлинията и върна назад към Давиде Дзапакоста, той стреля по земя и Джанлука Скамака отклони топката във вратата за 1:0.

Бергамаските обаче пропуснаха да удвоят преднината си и в 76-ата минута бяха наказани. Джанлука Гаетано направи страхотно двойно подаване с Джанлука Еспозито, който го изведе очи в очи с вратаря и Гаетано отбеляза за 1:1.

Аталанта обаче реагира бързо и в 81-вата минута отново излезе напред. Скамака получи центриране в близост до вратата, първият му опит да стреля не се получи, но той успя да реагира добре, да се нагласи и да плъзне кълбото покрай плонжа на вратаря за 2:1.

Драмата можеше да стане пълна в добавеното време, когато гостите отбелязаха изравнителен гол, но той не бе зачетен заради засада.

С този успех Аталанта излезе на 11-ата позиция с 19 точки. Каляри е на 16-ото място в таблицата с 14 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

  • 13 дек 2025 | 19:35
  • 846
  • 0
Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

  • 13 дек 2025 | 19:26
  • 1221
  • 0
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 16648
  • 112
Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

  • 13 дек 2025 | 19:21
  • 2466
  • 0
Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

  • 13 дек 2025 | 19:10
  • 926
  • 0
Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

  • 13 дек 2025 | 19:04
  • 1108
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 75950
  • 496
Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
  • 23894
  • 91
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 45015
  • 27
Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

  • 13 дек 2025 | 23:55
  • 8183
  • 19
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 16648
  • 112
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 24137
  • 22