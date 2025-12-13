Защитник провали Брест в дербито с Рен

Бретанското дерби между Рен и Брест завърши с успех на домакините с 3:1. Защитникът Кени Лала бе големият грешник за гостите. Негови грешки донесоха първите два гола за съперника в мача, реализирани само в рамките на една минута.

Мама Балде откри резултата в 13-ата минута, но в 24-ата минута Кени Лала подари топката на йорданското крило Муса Ал Тамари, който подаде на Естебан Льопол за 1:1. Минута по-късно Лала даде лош пас назад около централната линия, явно не преценил дистанцията и скоростта на Ал Тамари, който се откъсна с топка в крака и се разписа за 2:1. Три минути преди края на срещата Мохамед Мейте направи 3:1 след подаване на Кантен Мерлен.

С тази победа Рен излезе на 5-ото място с 27 точки. Брест остава на 11-ата позииця с 19 точки.

