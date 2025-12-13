Популярни
Второ място за Теодор Христов в елитния Гран при турнир на GLORY

  • 13 дек 2025 | 22:44
Теодор Христов завърши на второ място в престижния Гран при турнир на бойната верига GLORY в категория до 77 килограма. Родният кикбоксьор записа една победа и една загуба на бойната гала GLORY Collision 8, която се проведе в събота вечер (13.12) в Арнем, Нидерландия.

В първата си среща от турнира 23-годишният нокаутьор взе реванш от шампиона в дивизията Чико Кваси, но във финална среща отстъпи пред Енди Семелиър с единодушно съдийско решение.

Христов загби първия рунд в съдийските карти, тъй като нидерландецът бе по-активният и агресивен боец. Семелиър ползваше силни лоу-кикове и десни прави, но българинът отстоя на атаките.

Семелиър зае центъра на ринга в началото на втората част и натисна газта още повече. Левият крак на Христов бе ранен от кикове. Възпитаникът на Делян Славов разчиташе на контраатаки и засечки, но така и не пласира достаъчно точно и силно попадение до края на рунда, за да обърне развоя на събитията.

Христов движеше из ринга и сменяше гардовете си, но така и не обърка достатъчно съперника си, за да пробие защитата му и да го нарани. Варненецът даде всичко от себе си и разменяше удари докрай, но това не бе достатъчно за да надделее в резултатите в съдийските карти.

Христов взе реванша с Кваси и е на финал в GLORY
