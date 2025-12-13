Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България с три титли от Световното първенство по киокушин

България с три титли от Световното първенство по киокушин

  • 13 дек 2025 | 14:21
  • 185
  • 0
България с три титли от Световното първенство по киокушин

Българската карате киокушин федерация (БККФ) постигна изключителен успех на Световното първенство на KWF в Саудитска Арабия. Националният отбор на България завоюва общо 3 световни титли, 2 сребърни и 4 бронзови медала, утвърждавайки страната ни сред водещите сили в киокушин.

Световни шампиони станаха Йоанна Дафинкичева (16–17 г., -50 кг), Виктор Василев (16–17 г., -60 кг) и Виктор Меразов (мъже 18–21 г., -75 кг), който стигна до златото след изключително тежки и оспорвани двубои.

Сребърни медали спечелиха Александра Иванова (16–17 г., -60 кг) и Христиан Господинов (16–17 г., -80 кг), а с бронзови отличия се окичиха Ростислав Тодоров (-75 кг), Стефан Калчев (-70 кг), Неджми Бозов (-90 кг) и Васил Димитров (-90 кг).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен

Близо 150 състезатели участват в международен турнир по борба в Плевен

  • 13 дек 2025 | 13:50
  • 328
  • 0
Гасиев за нокаута: Беше старателно планиран удар

Гасиев за нокаута: Беше старателно планиран удар

  • 13 дек 2025 | 11:45
  • 5798
  • 4
Теодор Христов в битка срещу шампиона на Glory

Теодор Христов в битка срещу шампиона на Glory

  • 13 дек 2025 | 11:08
  • 754
  • 1
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 5985
  • 4
Наш талант в битка за медал от Европейското първенство днес

Наш талант в битка за медал от Европейското първенство днес

  • 13 дек 2025 | 09:32
  • 668
  • 1
Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

  • 13 дек 2025 | 00:12
  • 35010
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 20041
  • 81
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 14:59
  • 5098
  • 7
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 88576
  • 420
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 10460
  • 42
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 4099
  • 20
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 5985
  • 4