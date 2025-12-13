Хари Уилсън донесе три точки на Фулъм

Хари Уилсън бе в основата на победата на Фулъм над Бърнли. Тимът на Марко Силва спечели с 3:2 като гост, а бившият играч на Ливърпул се отчете с гол и две асистенции. Бърнли записа седма поредна загуба и е закотвен в зоната на изпадащите.

Домакините стартираха активно, но Фулъм бързо успокои играта и в деветата минута поведе. След ъглов удар Хартман не успя да изчисти и топката стигна до Емил Смит Роу, който отблизо я насочи към мрежата. Бърнли не се притесни и се хвърли в опит да изравни. Тимът на Скот Паркър го направи в 21-ата минута. Джош Кълън изведе отлично Лесли Угочукву и той преодоля Лено.

WIN ON THE ROAD. 👊 pic.twitter.com/zsxMNgr7vc — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 13, 2025

Този резултат не се запази дълго, тъй като десет минути по-късно “котиджърс” отново поведоха. Хари Уилсън се отчете с втора асистенция. Той бе изведен зад защитата и центрира меко, а Калвин Баси бе оставен непокрит и с глава прати топката в мрежата. Този път домакините не успяха да реагират по същия начин. Малко преди почивката те стигнаха до два удара, които бяха блокирани. Пред другата врата Уилсън напредна, но не успя да нанесе достатъчно добър удар след намеса на Хартман. В самия край на полувремето Лено отрази красив удар от воле на Угочукву.

Бърнли имаше шанс да изравни в 55-ата минута, но вратарят на гостите спря Бруун Ларсен, който не успя да се възползва от грешка на Смит Роу. Отговорът на “котиджърс” бе хубав пробив на Баси, който завърши с много неточен удар, а негови съотборници бяха в отлична позиция. Малко по-късно Уилсън увеличи аванса на Фулъм. Той получи топката в наказателното поле от Чуквуезе и с прецизен удар направи резултата 1:3.

Fulham get their first win at Turf Moor since 1951 thanks to goals from Emile Smith Rowe, Calvin Bassey and Harry Wilson ✍️



FT: 🟣 Burnley 2-3 Fulham ⚪️#BBCFootball #BURFUL pic.twitter.com/w4nW5HxjMS — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) December 13, 2025

Домакините направиха няколко опити да атакуват, но лондончани имаха контрол върху случващото се на терена, а публиката на “Търф Моор” бе притихнала за определен период преди да се стигне до освирквания. Поводът бе нова атака на Фулъм, която за малко да доведе до четвърти гол. Антони Робинсън получи топката от Уилсън след грешка в защитата на съперника, но стреля неточно. Бърнли върна интригата четири минути преди края, когато резервата Оливър Соне се разписа, но до края не стигна до нещо повече.

Следвай ни:

Снимки: Imago