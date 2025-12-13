Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Българите не успяха да стигнат до финалите в паралелния гигантски слалом от СК в Кортина д’Ампецо

Българите не успяха да стигнат до финалите в паралелния гигантски слалом от СК в Кортина д’Ампецо

  • 13 дек 2025 | 20:20
  • 337
  • 0
Българите не успяха да стигнат до финалите в паралелния гигантски слалом от СК в Кортина д’Ампецо

Малена Замфирова даде най-добро време в първия манш по синьото трасе – 36.75 секунди в първия старт в Европа от новия сезон в Световната купа по алпийски сноуборд, който се провежда в Кортина д’Ампецо (Италия), но не успя да стигне до директните елиминации в паралелния гигантски слалом при жените.

Българката записа 50.52 секунди по червеното трасе и остана с 32-и резултат в квалификациите (1:27.27 минути), като не можа да се нареди сред първите 16, които продължиха към финалите в дисциплината.

Другата българска участничка Теодора Пенчева отпадна след първия манш. С най-добър резултат в квалификациите беше японката Цубаки Мики, а победата в състезанието по-късно през деня грабна Забине Пайер от Австрия.

В квалификациите в същата дисциплина при мъжете България имаше петима представители, които също не достигнаха до осминафиналите.

Радослав Янков се нареди 22-и, след като бе дал седмо време (35.44 секунди) по червеното трасе в първия манш, оставайки на 2.30 секунди от общото време на лидера в пресявките - италианеца Аарон Марч.

Тервел Замфиров, Петър Гергьовски и Кристиан Георгиев заеха местата от 26-о до 28-о, докато Александър Кръшняк не продължи след първия манш.

Крайната победа в надпреварата при мъжете в Кортина д’Ампецо грабна Аарон Марч.

