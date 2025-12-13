Варна закрива годината с турнир за ветерани

Утре, неделя (14 декември), в зала „Владислав“ ще се проведе традиционният международен футболен турнир за ветерани в памет на бившия играч и треньор на Черно море Георги Димитров – Червения. Надпреварата е и последното футболно събитие в края на календарната година.

В турнира ще вземат участие отборите на Спартак (Варна), турският Люлебургаз, както и домакините от Черно море, които ще бъдат представени с два състава. Срещите започват в 11:30 часа. Двубоите ще се играят в две полувремена по 20 минути, като на терена отборите ще бъдат в състав 5+1 състезатели. След края на турнира ще се състои официално награждаване на победителите.



Пламен Трендафилов