Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Иван Пешев проведе среща с ръководствата на двете шахматни федерации

Иван Пешев проведе среща с ръководствата на двете шахматни федерации

  • 12 дек 2025 | 15:04
  • 151
  • 0
Иван Пешев проведе среща с ръководствата на двете шахматни федерации

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев проведе работна среща с председателя на Българската федерация по шахмат 2022 Васил Антонов и председателя на Българската спортна федерация по шахмат Милен Василев. Тримата обсъдиха ситуацията в шахмата у нас и неговото бъдещо развитие. Следващата седмица ще бъдат разгледани и конкретни предложения за действия за предстоящата календарна година.

Министър Пешев подчерта, че развитието на спорта изисква сътрудничество и предвидимост, а не противопоставяне. Той се ангажира министерството да изпрати писма до Международната шахматна федерация (FIDE) и Европейската шахматна федерация за съдействие за утвърждаването на последователна и стабилна политика за подкрепа на шахмата у нас.

Министърът подчерта, че целта е да бъде осигурена нормална среда за подготовка на състезателите, участието им в международни първенства и реализиране на национални програми, за да могат българските шахматисти да представят страната ни на най-високо ниво.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Четвъртфинал за България на Световното по еър бадминтон в Дубай

Четвъртфинал за България на Световното по еър бадминтон в Дубай

  • 12 дек 2025 | 11:43
  • 568
  • 0
МОК препоръча допускане на руски и беларуски спортисти при юноши и девойки с националните флагове

МОК препоръча допускане на руски и беларуски спортисти при юноши и девойки с националните флагове

  • 11 дек 2025 | 20:48
  • 910
  • 2
Добрич и Козлодуй са европейски градове на спорта

Добрич и Козлодуй са европейски градове на спорта

  • 11 дек 2025 | 19:34
  • 1058
  • 0
МОК решава догодина за трансджендърите в спорта

МОК решава догодина за трансджендърите в спорта

  • 11 дек 2025 | 16:39
  • 627
  • 1
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Индия

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Индия

  • 11 дек 2025 | 15:25
  • 388
  • 0
Ясни са имената на финалистите в надпреварата за "Спортист на годината" във Велико Търново

Ясни са имената на финалистите в надпреварата за "Спортист на годината" във Велико Търново

  • 11 дек 2025 | 14:46
  • 839
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 1633
  • 2
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 20298
  • 57
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 2330
  • 0
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 7712
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 8445
  • 14
Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

  • 12 дек 2025 | 09:52
  • 2958
  • 0