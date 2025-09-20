Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

  • 20 сеп 2025 | 15:20
  • 140
  • 0
Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

Арман Царукян победи Бенсън Хендерсън, като го приспа по време на граплинг мача им в Русия.

В петък Царукян и Хендерсън се изправиха един срещу друг в граплинг двубой на събитието "Absolute Championship of Brazilian Jiu-Jitsu 18" в Москва. Срещата противопостави бившия шампион на UFC в лека категория срещу настоящия претендент №1 в същата дивизия. В тази битка на епохите новата школа доминираше изцяло.

Вижте как Царукян приспива Хендерсън по-долу.

Царукян е с 13 години по-млад от Хендерсън и тази възрастова разлика беше изключително очевидна от самото начало. Царукян изглеждаше, че се движи с двойно по-висока скорост от американеца. Той установи доминираща позиция почти веднага и продължи да залива Хендерсън с атаки за събмишън, като с лекота преминаваше от атаки на врата към такива за ръката „кимура“. Като уважаван черен колан по бразилско джиу-джицу, Хендерсън успяваше да се защитава от атаките на Царукян, но не може да направи никаква офанзива, а просто оцеляваше.

В крайна сметка това не продължи дълго. С наближаването на края на времето Царукян подготви задушаване тип „arm-triangle“, прескачайки тялото на Хендерсън, за да го заключи. Хендерсън се бори, но накрая заспа, което накара рефера да прекрати мача малко повече от минута преди края.

След двубоя бившият боец на UFC Майрбек Тайсумов излезе на тепиха и се изправи лице в лице с Царукян, подготвяйки бъдещ граплинг мач между двамата.

