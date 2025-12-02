Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

  • 2 дек 2025 | 20:00
  • 613
  • 0
Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

Състезателят на ТСК Русе Джан Зарков завърши на трето място в двубоя на Балканско първенство по вдигане на тежести. След доста години прекъсване надпреварата се проведе в град Дурас, Албания.

Зарков излезе на състезателния подиум в категория до 60 килограма, записвайки общо четири успешни опита. В първото движение изхвърляне той започна с успешен опит на 104 кг, след което на 107, но при третия - на 111 кг, не успя да задържи щангата над главата си.

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!
Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

В изтласкването, русенецът стартира със 135 кг, но при втория опит на 140 не успя. При третия обаче щабът поиска килограм отгоре - 141, които състезателят на ТСК Русе успешно изтласка.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

  • 2 дек 2025 | 18:36
  • 462
  • 0
България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство до 17 г.

България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство до 17 г.

  • 2 дек 2025 | 16:56
  • 322
  • 0
Ирански триатлонист прие наказание за допинг

Ирански триатлонист прие наказание за допинг

  • 2 дек 2025 | 14:39
  • 358
  • 0
Асен Златев: Нямам особено желание, но трябва да се помогне на щангите

Асен Златев: Нямам особено желание, но трябва да се помогне на щангите

  • 2 дек 2025 | 14:35
  • 1023
  • 1
Гледайте късометражния филм за шах по време на война, който спечели "Оскар"

Гледайте късометражния филм за шах по време на война, който спечели "Оскар"

  • 2 дек 2025 | 13:49
  • 542
  • 0
Тъжна вест: Отиде си един от доайените на спорта в Асеновград

Тъжна вест: Отиде си един от доайените на спорта в Асеновград

  • 2 дек 2025 | 12:32
  • 1051
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20415
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27487
  • 27
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1353
  • 9
Фулъм 0:0 Манчестър Сити, голям пропуск на Холанд

Фулъм 0:0 Манчестър Сити, голям пропуск на Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1455
  • 1
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20579
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27787
  • 10