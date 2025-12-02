Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

Състезателят на ТСК Русе Джан Зарков завърши на трето място в двубоя на Балканско първенство по вдигане на тежести. След доста години прекъсване надпреварата се проведе в град Дурас, Албания.

Зарков излезе на състезателния подиум в категория до 60 килограма, записвайки общо четири успешни опита. В първото движение изхвърляне той започна с успешен опит на 104 кг, след което на 107, но при третия - на 111 кг, не успя да задържи щангата над главата си.

В изтласкването, русенецът стартира със 135 кг, но при втория опит на 140 не успя. При третия обаче щабът поиска килограм отгоре - 141, които състезателят на ТСК Русе успешно изтласка.