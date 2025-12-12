Отбор от елита на Португалия с оферта за Коуто

Спартак (Варна) няма да може да задържи един от асовете си за пролетния дял от кампанията - Бернардо Коуто. Плеймейкърът на "соколите" ще бъде трансфериран след солидния есенен полусезон, който оставя зад гърба си. За него е пристигнала оферта от португалския елитен Рио Аве, съобщава "Тема Спорт".

23-годишният офанзивен халф обаче не бърза с отговора си. Ситуацията с Коуто следят и други местни отбори, но засега те не са извадили предложение. Към Бернардо има солиден интерес от ЦСКА 1948 и е много вероятно именно "червените" от Бистрица да се преборят за подписа на играча. Нещо повече, столичани го искат в пакет с друг от блесналите през есента при "соколите" - Шанде.

ЦСКА 1948 привлича двете звезди на Спартак (Варна)

През този сезон Бернардо Коуто изигра 19 мача в efbet Лига, като в тях отбеляза 6 гола. Шанде също записа 19 срещи, като бе точен три пъти. През зимата Спартак ще трябва да продава, за да върже бюджета за пролетта.