Титуляр се завръща за последния мач на Спартак (Варна)

В последния мач за есенния дял от сезона Спартак (Варна) се срещу Ботев (Пловдив) в осминафинален сблъсък за Купата на България. Двубоят е в събота (13 декември) от 15:00 часа на "Коритото".

"Соколите " регистрираха шест последователни срещи без победа в efbet Лига и на практика този мач срещу "канарчетата" ще бъде идеална възможност да се реабилитират пред феновете си. За варненци се завръща централният халф и младежки национал Дамян Йорданов, който пропусна предишната среща с Левски заради вирусно заболяване.

Аут за двубоя са десните бранители Деян Лозев и Илкер Будинов, които са контузени. Левият защитник Лукас Магджински също няма да вземе участие. При това положение треньорът Гьоко Хаджиевски ще направи някои промени. Твърде вероятно е като десен бранител да се появи Емил Янчев, а Даниел Иванов, който игра отдясно на отбраната срещу Левски, да заеме своята роля като дясно крило.



Пламен Трендафилов