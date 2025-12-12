Популярни
САЩ и Китай спечелиха последните квоти в кърлинга за Олимпиадата

  • 12 дек 2025 | 10:14
  • 152
  • 0
САЩ и Китай спечелиха последните квоти в кърлинга за Олимпиадата

Женският тим на САЩ по кърлинг на капитана Табита Петерсън се наложи над Норвегия с 8:4, за да си осигури последното място в турнира на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, съобщи Ройтерс.

Победата дойде ден след като американският мъжки тим също си осигури участие на олимпийския турнир. Американките изоставаха с 0:3, когато Петерсън спечели три точки в третия енд, преди да поведе отбора към успеха.

"Знаехме, че ако изостанем в началото, ще имаме време да се борим и да се върнем в мача и точно така направихме", коментира Петерсън след победата. "Много е специално да се класираме за Олимпиадата. Нямам търпение да бъда там и да покажем на света, че можем да се справим", добави тя.

Във финалния плейоф при мъжете Китай се наложи над Япония с 9:4. Така Сяомин Сюй ще участва за трети път на Олимпийски игри, но за първи път като капитан на отбора, след като досега беше на Игрите във Ванкувър през 2010 и в Сочи през 2014.

Турнирът по кърлинг на Олимпийските игри ще се състои в Кортина д'Ампецо между 4 и 22 февруари.

