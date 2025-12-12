Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бостън се развихри в залата на Уинипег

Бостън се развихри в залата на Уинипег

  • 12 дек 2025 | 11:02
  • 333
  • 0
Бостън се развихри в залата на Уинипег

Бостън спечели четвърта поредна среща след 6:3 в залата на Уинипег. Давид Пастрънак се отличи с два гола и две асистенции за гостите, които са втори в Атлантическата дивизия с 38 точки.

Тампа Бей се изкачи на върха със същия актив след 8:4 над домакина Ню Джърси. Оливер Бьоркстранд изпъкна с две попадения и асистенция, Никита Кучеров допринесе с четири асистенции, а Йонас Йохансон направи 33 спасявания.

Ню Джърси допусна шесто поражение в последните си седем мача.

Стивън Стамкос вкара четири гола за втори път в кариерата си, а Нешвил разгроми гостуващия Сейнт Луис със 7:2. Люк Еванджелиста даде три асистенции, а домакините спечелиха за шести път в осем двубоя.

21-годишният вратар-новобранец Джейкъб Фаулър отрази 36 шайби при дебюта си в НХЛ и беше с ключов принос за победата на Монреал над домакина Питсбърг с 4:2.

Лидерът в лигата Колорадо вкара шест поредни гола и спечели с 6:2 срещу шампиона Флорида и първи премина границата от 50 точки в редовния сезон, като събра 51. Капитанът Нейт МакКинън завърши с попадение и асистенция за десетата поредна победа на тима като домакин. Той реализира 392-ото си попадение с екипа на отбора и задмина легендата Джо Сакич като най-добър голмайстор в историята на клуба, след като Квебек се премести в Колорадо през сезон 1995/1996.

Марк Стоун отбеляза втория си гол в мача в 2:47 минута на продължението за успеха на Вегас с 3:2 в залата на Филаделфия. Така тимът на „Златните рицари“ се изкачи на лидерската позиция в Тихоокеанската дивизия с 39 точки.

Андерс Лий изпъкна с два гола и две асистенции, а Ню Йорк Айлъндърс спечели с 5:2 срещу гостуващия Анахайм. Симон Холмстрьом допринесе с попадение и две асистенции, а Дейвид Ритич спаси 31 удара.

Александър Венберг беше точен в 2:49 минута на продължението и донесе победата на Сан Хосе над домакина Торонто с 3:2. Гостите реализираха пълен обрат след изоставане от 0:2 до 36-ата минута. Венберг асистира при головете на Дмитри Орлов и Джон Клингберг.

Тим Щюцле се разписа два пъти за Отава при успеха над домакина Кълъмбъс с 6:3. Дрейк Батерсън и Майкъл Амадио допринесоха с по гол и две асистенции, а канадците прекъснаха серия от три поредни загуби.

Мат Болди завърши с гол и две асистенции, а Минесота сложи край на точковата поредица от 11 мача на Далас след 5:2 в собствената си зала „Гранд Казино Арина“. Маркус Йохансон вкара два пъти за домакините.

Зак Найман реализира хеттрик при успеха на Едмънтън с 4:1 над гостуващия Детройт. Конър МакДейвид завърши с четири асистенции и помогна за прекъсването на точковата серия на съперника от шест поредни мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 дек 2025 | 07:54
  • 1729
  • 0
Заради семейни причини Тимо Майер напусна временно отбора на Ню Джърси Девилс

Заради семейни причини Тимо Майер напусна временно отбора на Ню Джърси Девилс

  • 11 дек 2025 | 20:09
  • 902
  • 0
Сиприен Саразен се завърна на пистата след сериозната травма на главата

Сиприен Саразен се завърна на пистата след сериозната травма на главата

  • 11 дек 2025 | 19:50
  • 1037
  • 0
Мишел Гизин претърпя операция след тежко падане на тренировка в Санкт Мориц

Мишел Гизин претърпя операция след тежко падане на тренировка в Санкт Мориц

  • 11 дек 2025 | 18:53
  • 2005
  • 0
Олимпийската шампионка Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка

Олимпийската шампионка Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка

  • 11 дек 2025 | 16:01
  • 7571
  • 2
Реконструират римска арена във Верона заради Олимпиадата

Реконструират римска арена във Верона заради Олимпиадата

  • 11 дек 2025 | 13:56
  • 720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 13653
  • 43
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 2485
  • 0
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 6368
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 3630
  • 6
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 5586
  • 3
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 89330
  • 257