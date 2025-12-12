Бостън се развихри в залата на Уинипег

Бостън спечели четвърта поредна среща след 6:3 в залата на Уинипег. Давид Пастрънак се отличи с два гола и две асистенции за гостите, които са втори в Атлантическата дивизия с 38 точки.

Тампа Бей се изкачи на върха със същия актив след 8:4 над домакина Ню Джърси. Оливер Бьоркстранд изпъкна с две попадения и асистенция, Никита Кучеров допринесе с четири асистенции, а Йонас Йохансон направи 33 спасявания.

Ню Джърси допусна шесто поражение в последните си седем мача.

Стивън Стамкос вкара четири гола за втори път в кариерата си, а Нешвил разгроми гостуващия Сейнт Луис със 7:2. Люк Еванджелиста даде три асистенции, а домакините спечелиха за шести път в осем двубоя.

21-годишният вратар-новобранец Джейкъб Фаулър отрази 36 шайби при дебюта си в НХЛ и беше с ключов принос за победата на Монреал над домакина Питсбърг с 4:2.

Лидерът в лигата Колорадо вкара шест поредни гола и спечели с 6:2 срещу шампиона Флорида и първи премина границата от 50 точки в редовния сезон, като събра 51. Капитанът Нейт МакКинън завърши с попадение и асистенция за десетата поредна победа на тима като домакин. Той реализира 392-ото си попадение с екипа на отбора и задмина легендата Джо Сакич като най-добър голмайстор в историята на клуба, след като Квебек се премести в Колорадо през сезон 1995/1996.

Марк Стоун отбеляза втория си гол в мача в 2:47 минута на продължението за успеха на Вегас с 3:2 в залата на Филаделфия. Така тимът на „Златните рицари“ се изкачи на лидерската позиция в Тихоокеанската дивизия с 39 точки.

Андерс Лий изпъкна с два гола и две асистенции, а Ню Йорк Айлъндърс спечели с 5:2 срещу гостуващия Анахайм. Симон Холмстрьом допринесе с попадение и две асистенции, а Дейвид Ритич спаси 31 удара.

Александър Венберг беше точен в 2:49 минута на продължението и донесе победата на Сан Хосе над домакина Торонто с 3:2. Гостите реализираха пълен обрат след изоставане от 0:2 до 36-ата минута. Венберг асистира при головете на Дмитри Орлов и Джон Клингберг.

Тим Щюцле се разписа два пъти за Отава при успеха над домакина Кълъмбъс с 6:3. Дрейк Батерсън и Майкъл Амадио допринесоха с по гол и две асистенции, а канадците прекъснаха серия от три поредни загуби.

Мат Болди завърши с гол и две асистенции, а Минесота сложи край на точковата поредица от 11 мача на Далас след 5:2 в собствената си зала „Гранд Казино Арина“. Маркус Йохансон вкара два пъти за домакините.

Зак Найман реализира хеттрик при успеха на Едмънтън с 4:1 над гостуващия Детройт. Конър МакДейвид завърши с четири асистенции и помогна за прекъсването на точковата серия на съперника от шест поредни мача.

