Украйна реши къде ще домакинства на баражите за Мондиал 2026

Украинската футболна асоциация реши да проведе в Испания мачовете на националния си отбор в плейофните квалификации за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Украйна ще се изправи Швеция във Валенсия, Испания, на стадиона на Леванте, който има капацитет 26 354 зрители.

Ако победи скандинавците Украйна ще бъде домакин на победителя от мача между Полша Албания на същия стадион в решителната битка за една последните четири квоти от зона УЕФА за световните футболни финали.

Преди това украинският национален отбор игра домакински мачове в Полша. Тъй като двата отбора можеха да се срещнат на финала на плейофите си, украинците избраха друга държава.

Баражите предстоят на 26 и 31 март 2026 г.

