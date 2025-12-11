Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Почина легендарен баскетболен треньор

Почина легендарен баскетболен треньор

  • 11 дек 2025 | 18:41
  • 756
  • 0
Легендарният баскетболен треньор и ръководител Иван Евстатиев почина на 92-годишна възраст след кратко боледуване, съобщава родната федерация.

Евстатиев е роден през 1933 в София. Още през 1950, постъпвайки в Държавния техникум за физическа култура и спорт „Васил Левски“ в Пловдив, той предопределя съдбата си. Получените степени от ВИФ „Георги Димитров“ го правят пълноправен треньор, но след само няколко години на треньорската пейка се оказва, че истинското му призвание е другаде – в Българската федерация по баскетбол.

През 1958 той започва работа в централата като съюзен треньор, отговарящ за подрастващите. Като такъв Иван Евстатиев се грижи за работата на всички треньори в България, които се занимават с деца, юноши и девойки.

Кариерата му продължава във възходяща линия през 1979, когато е назначен за генерален Секретар на БФБаскетбол. На тази длъжност, преобразувана по-късно в отговорен секретар, остава до 2008. Тогава получава предложение от тогавашния министър на спорта Весела Лечева да заеме мястото на директор в Дирекция „Спорт за високи постижения”. Като ръководител той се включва в българската делегация на Олимпийските игри в Пекин и става свидетел на спечелването на 4 медала от българските представители.

След 2010 Евстатиев се занимава активно с различни дейности на обществени начала. Остава близо до баскетбола, като председател на Етичната комисия на БФБаскетбол и член на Дисциплинарно-административния съвет на НБЛ. Освен това той е председател на Надзорния съвет на фондация “Български спорт”, която неведнъж отличава за постиженията им българските баскетболисти.

До края на земните си дни Иван Евстатиев остана константа в знанието за баскетболната история на България, доайен с енциклопедични знания и спомени.

*Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на семейството и близките на Иван Евстатиев!

