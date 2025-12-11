Евролигата наложи глоба и ограничения по трибуните за Звезда заради обиди

Евролигата обяви в сряда най-новото си дисциплинарно решение относно инциденти по време на 14-ия кръг от редовния сезон.

Отборът на Цървена звезда, където се подвизава българският национал Коди Милър-Макинтайър е глобен с 8000 евро, както и с решение да изиграе един мач с ограничение на капацитета на трибуните до 80%, с условно затваряне на определени сектори (сектори 207-211).

Както е посочено в обяснението на решението – причината са обидни скандирания, отправени от зрители към някои гостуващи играчи и съдии по време на мача Цървена звезда – Барселона. Това нарушение се счита за едно от най-тежките в дисциплинарния правилник, а особено утежняващо обстоятелство е, че се повтаря от мач на мач!

Наказанието е наложено въз основа на член 29.2.е от Дисциплинарния правилник на Евролигата. Решението за ограничаване на капацитета е условно отложено през сезон 2025/26, в съответствие с член 8 от Дисциплинарния правилник, и ще бъде приложено в случай, че клубът отново наруши член 29.1.е.