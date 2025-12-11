Популярни
  • 11 дек 2025 | 17:55
  • 258
  • 0
Обрадович с добри и лоши новини преди голямото сръбско дерби

Старши треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович сподели добри и лоши новини преди голямото сръбско дерби с Партизан от 15-ия кръг на Евролигата, което ще се изиграе утре от 21:30 часа в "Белградска Арена".

Чима Монеке тренира и ще бъде готов за мача, потвърди Обрадович.

Нигериецът се открои като един от най-добрите играчи на Цървена звезда този сезон, но получи контузия в мача срещу Барселона, заради която пропусна двубоя от АБА лигата срещу Босна.

За вечното дерби ще бъде готов и Девонте Греъм.

Огнен Добрич все още е извън състава заради контузия в гърба.

Урош Плавшич, който се контузи по време на мача с Олимпиакос, се появи на тренировка в цивилни дрехи, което го вади от сметките на Обрадович за сблъсъка с "гробарите".

Преди този мач "черно-белите" са на 16-то място в таблицата с пет победи и девет загуби. От друга страна, "червено-белите" заемат трета позиция с девет победи и пет загуби.

