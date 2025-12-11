Гард с над 400 мача в НБА стана съотборник на Везенков

Американският гард Монте Морис подписа договор с Олимпиакос, чийто екип носи и българската баскетболна звезда Александър Везенков.

30-годишният баскетболист ще играе за пръв път в кариерата си извън НБА, където той има 426 мача в редовния сезон за отборите на Денвър Нъгетс, Вашингтон Уизардс, Детройт Пистънс, Минесота Тимбъруулвс, Финикс Сънс и Индиана Пейсърс.

Договорът на Морис с Олимпиакос е до края на тази година, а дебютът му с червено-белия екип може да бъде още в петък при гостуването на Барселона от 15-ия кръг в Евролигата.

