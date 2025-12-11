Локо II (Пловдив) търси съперници за контроли

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) планира да изиграе четири приятелски срещи по време на зимната си подготовка. Две вече са договорени. Търсят се съперници за още две контроли. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането на всички спаринги. Треньорът Димитър Дерменджиев е определил 6 януари следващата година за начало на подготовката на Локо II.

Програмата за контролите:

17 януари: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

24 януари: Локомотив II (Пловдив) – ЦСКА III (София)

31 януари: Локомотив II (Пловдив) – търси съперник

7 февруари: Локомотив II (Пловдив) – търси съперник