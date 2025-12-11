Популярни
Локо II (Пловдив) търси съперници за контроли

  • 11 дек 2025 | 17:41
  • 241
  • 0

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) планира да изиграе четири приятелски срещи по време на зимната си подготовка. Две вече са договорени. Търсят се съперници за още две контроли. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането на всички спаринги. Треньорът Димитър Дерменджиев е определил 6 януари следващата година за начало на подготовката на Локо II.

Труден полусезон за дубъла на Локо (Пловдив)
Труден полусезон за дубъла на Локо (Пловдив)

Програмата за контролите:

17 януари: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

24 януари: Локомотив II (Пловдив) – ЦСКА III (София)

31 януари: Локомотив II (Пловдив) – търси съперник

7 февруари: Локомотив II (Пловдив) – търси съперник

