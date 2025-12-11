ПАОК се насочи към играч на Апоел

Откакто има нов собственик отборът на ПАОК стяга сериозна селекция, не само с цел да бъде претендент за титлите в гръцката баскетболна лига и ФИБА Къп, но и с мисъл за участие в ЕвроКъп през следващия сезон.

Според последната информация, която набира сериозна скорост, целта на солунския гранд е подписът на бразилския национал Бруно Кабокло, който на този етап носи екипа на участника в Евролигата Апоел Тел Авив.

Според гръцките медии "черно-белите" са много близо до сделка с израелския гранд. Вчера пък стана ясно, че 208-сантиметровият баскетболист не е нужен на Апоел и от тима търсят алтернативен вариант за неговата кариера.

Припомняме ви, че Кабокло пропусна началото на сезона в Евролигата заради контузия в кръста, заради която се наложи и операция. Едва наскоро той започна пълноценни тренировки.

Снимки: Sportal.bg