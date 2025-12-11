Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ПАОК се насочи към играч на Апоел

ПАОК се насочи към играч на Апоел

  • 11 дек 2025 | 16:07
  • 669
  • 0
ПАОК се насочи към играч на Апоел

Откакто има нов собственик отборът на ПАОК стяга сериозна селекция, не само с цел да бъде претендент за титлите в гръцката баскетболна лига и ФИБА Къп, но и с мисъл за участие в ЕвроКъп през следващия сезон.

Според последната информация, която набира сериозна скорост, целта на солунския гранд е подписът на бразилския национал Бруно Кабокло, който на този етап носи екипа на участника в Евролигата Апоел Тел Авив.

Според гръцките медии "черно-белите" са много близо до сделка с израелския гранд. Вчера пък стана ясно, че 208-сантиметровият баскетболист не е нужен на Апоел и от тима търсят алтернативен вариант за неговата кариера.

Припомняме ви, че Кабокло пропусна началото на сезона в Евролигата заради контузия в кръста, заради която се наложи и операция. Едва наскоро той започна пълноценни тренировки.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Спърс си подпечатаха билетите за Вегас след 30 точки на Касъл срещу Лейкърс

Спърс си подпечатаха билетите за Вегас след 30 точки на Касъл срещу Лейкърс

  • 11 дек 2025 | 09:32
  • 2154
  • 0
Оклахома Сити Тъндър с рекорд след успех над Финикс Сънс

Оклахома Сити Тъндър с рекорд след успех над Финикс Сънс

  • 11 дек 2025 | 09:09
  • 2617
  • 0
Пет мача откриват 15-ия кръг в Евролигата

Пет мача откриват 15-ия кръг в Евролигата

  • 11 дек 2025 | 07:00
  • 3382
  • 0
Загуба за Карина Константинова и победа за Гергана Иванова в Еврокъп

Загуба за Карина Константинова и победа за Гергана Иванова в Еврокъп

  • 11 дек 2025 | 01:24
  • 549
  • 0
Дерек Лайвли ще претърпи оерация и е аут до края на сезона в НБА

Дерек Лайвли ще претърпи оерация и е аут до края на сезона в НБА

  • 11 дек 2025 | 01:03
  • 499
  • 0
Пини Гершон събира 20 талантливи деца на камп в София

Пини Гершон събира 20 талантливи деца на камп в София

  • 11 дек 2025 | 00:47
  • 1348
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Витоша

11-те на Левски и Витоша

  • 11 дек 2025 | 16:24
  • 5134
  • 12
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 9078
  • 22
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 8835
  • 11
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 1466
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 11788
  • 21
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2897
  • 10