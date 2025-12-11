Популярни
  Нант
  2. Нант
  Нант уволни старши треньора Луис Кастро

Нант уволни старши треньора Луис Кастро

  • 11 дек 2025 | 15:49
  • 248
  • 0
Нант уволни старши треньора Луис Кастро

Елитният френски футболен отбор Нант обяви уволнението на старши треньора на отбора Луис Кастро. 45-годишният португалски треньор си тръгва заедно с помощниците си.

Кастро беше начело на Нант от юли 2025 г. Преди да се присъедини, той беше треньор на Дюнкерк от 2023 до 2025 г.

В 15 мача под ръководството на португалския наставник Нант записа две победи, пет равенства и осем загуби.

Нант, с 11 точки след 15 мача, е на предпоследно място, 17-то, във френската Лига 1.

Мароканецът Ахмед Кантари, който преди това е работил в Нант, ще бъде временен старши треньор.

Снимки: Imago

