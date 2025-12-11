Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Светослав Ковачев от Янтра. Тимът от Габрово завърши при равен резултат 1:1 в гостуването си на Монтана от Елитната група до 18 години.

На четвърта позиция се нареди Александър Ивано от ЦСКА U15. Въпреки неговите усилия „червените“ загубиха домакинството си срещу Спартак (Варна) с 1:2.

Почетното трето място зае намесата на Мeртин Шато от Локомотив (Пловдив) U18. “Смърфовете“ постигнаха убедителна победа със 7:0 в гостуването си на Нефтохимик.

В подножието на върха остана Мартин Найденов от Септември U15. Вратарят имаше ключова роля за победата на столичани с 2:1 срещу Лудогорец.

Най-добро спасяване на кръга спечели Георги Гайдарджиев от ЦСКА 1948 U17. Стражът на „червените“ направи няколко ключови спасявания, а неговият тим завърши наравно 1:1 в гостуването си на Ботев (Пловдив).