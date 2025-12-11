Популярни
  • 11 дек 2025 | 09:09
  • 1124
  • 0
Оклахома Сити Тъндър с рекорд след успех над Финикс Сънс

Шей Гилджъс-Александър отбеляза 28 точки за шампиона Оклахома Сити Тъндър, който се наложи над Финикс Сънс със 138:89 в четвъртфиналите за Купата на НБА.

Така тимът постигна рекордна в историята си 16-а поредна победа в асоциацията. С нея Оклахома изравни рекорда на Голдън Стейт Уориърс за най-добър старт на сезона в НБА, като има 24 успеха от първите си 25 срещи.

На полуфиналите Сити Тъндър ще срещне Сан Антонио в събота.

Оклахома реализира 36 или повече точки във всяка една от първите три части на мача, като нанесе най-тежкото поражение в историята на Финикс, досега тимът два пъти бе губил с 48 точки.

Победителят постигна процент на успеваемост при стрелбата от игрището 59,1, което е вторият им най-добър за сезона. 

Чет Холмгрен успя и при четирите си опита за тройка и завърши с 24 точки, а 12 от 13 играчи на Оклахома успяха да отбележат с поне една стрелба от зоната за три точки. Дилън Брукс вкара 16 за Финикс, Джордан Гудуин добави 15.

