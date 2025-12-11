Оклахома Сити Тъндър с рекорд след успех над Финикс Сънс

Шей Гилджъс-Александър отбеляза 28 точки за шампиона Оклахома Сити Тъндър, който се наложи над Финикс Сънс със 138:89 в четвъртфиналите за Купата на НБА.

Така тимът постигна рекордна в историята си 16-а поредна победа в асоциацията. С нея Оклахома изравни рекорда на Голдън Стейт Уориърс за най-добър старт на сезона в НБА, като има 24 успеха от първите си 25 срещи.

На полуфиналите Сити Тъндър ще срещне Сан Антонио в събота.

THE SEMIFINALS ARE SET 🏆



Knicks vs. Magic.

Spurs vs. Thunder.



Knicks vs. Magic.

Spurs vs. Thunder.

It's all going down in Las Vegas... the NBA Cup Knockout Rounds continue with the Semifinals, Saturday on Prime!

Оклахома реализира 36 или повече точки във всяка една от първите три части на мача, като нанесе най-тежкото поражение в историята на Финикс, досега тимът два пъти бе губил с 48 точки.

24-1.



THE SECOND TEAM EVER.



The 2025-26 Thunder tie the 2015-16 Warriors for the greatest 25-game start in NBA history!

Победителят постигна процент на успеваемост при стрелбата от игрището 59,1, което е вторият им най-добър за сезона.

28 for Shai on 11-15 shooting.

24 for Chet on 9-13 shooting.



OKC's stars leading the way as they seek a 24-1 start to their season

Чет Холмгрен успя и при четирите си опита за тройка и завърши с 24 точки, а 12 от 13 играчи на Оклахома успяха да отбележат с поне една стрелба от зоната за три точки. Дилън Брукс вкара 16 за Финикс, Джордан Гудуин добави 15.