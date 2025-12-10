Популярни
  2. Футбол свят
Фламенго отстрани Крус Асул и се класира за полуфиналите на Междуконтиненталната купа

  • 10 дек 2025 | 21:34
  • 783
  • 0
Бразилският гранд Фламенго постигна победа с 2:1 над мексиканския Крус Асул в двубой от Междуконтиненталната купа на ФИФА. И двата гола за тима от Рио де Жанейро отбеляза Хьорхян Де Араскаета. Уругваецът откри резултата в 15-ата минута и беше точен отново в 71-вата. За Крус Асул се разписа Хорхе Санчес (44').

Мексиканският тим си осигури участие в надпреварата като носител на Купата на шампионите на КОНКАКАФ, докато Фламенго се включи в турнира в качеството си на победител в Копа Либертадорес.

След този успех Фламенго ще се изправи срещу египетския Пирамидс на 13 декември. Победителят от тази среща ще спори за трофея с френския шампион Пари Сен Жермен на 17 декември.

ФИФА възроди Междуконтиненталната купа през 2023 г. след реорганизацията на Световното клубно първенство.

