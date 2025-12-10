Локо (Мездра) уточни старта и половината контроли

На 12 януари следващата година ще започне подготовката на Локомотив (Мездра) за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му, треньора Николай Нинов планира осем приятелски срещи. Половината вече са договорени. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Водят се разговори за спаринги и с други отбори.

Договорените контроли:

28 януари: Локомотив (Мездра) – Левски U17 (София)

31 януари: Локомотив (Мездра) – Сливнишки герой (Сливница)

7 февруари: Локомотив (Мездра) – Бдин (Видин)

28 февруари: Локомотив (Мездра) – Партизан (Червен бряг)