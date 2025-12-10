Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

  • 10 дек 2025 | 09:48
  • 349
  • 0
Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

Съорганизаторът Германия и олимпийският и европейски шампион Норвегия се класираха за полуфиналите на Световното първенство по хандбал за жени.

Бундестимът спечели с 30:23 (17:11) срещу панамериканския първенец Бразилия в Дортмунд. Домакините започнаха силно и поведоха с 4:1, след което увеличиха преднината си до 8:3 и поддържаха аванс от 4-5 гола до почивката. В началото на втората част германките дръпнаха с 19:11 и до края контролираха двубоя. С 6 гола за успеха се отличи Антие Дьол.

Германия, който се стреми към втора световна титла след дебютната си през 1993 година, очаква победителя от мача между защитаващия златните си отличия Франция и европейския вицешампион Дания в Ротердам.

Норвегия се справи с Черна гора с 32:23 (19:11) също в Дортмунд. Скандинавките поведоха с 4:0 и постепенно увеличаваха актива си, който малко преди почивката достигна до 16:7. В началото на второто полувреме олимпийските шампионки направиха аванса си двуцифрен при 25:13, с което окончателно лишиха срещата от интрига. Хени Рейстад се разписа 8 пъти за победата.

Норвежките ще срещнат на полуфиналите победителя от двубоя между световния първенец през 2019 година Нидерландия и Унгария в Ротердам тази вечер.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

  • 9 дек 2025 | 16:24
  • 643
  • 0
Нидерландия нанесе първа загуба на световния шампион Франция

Нидерландия нанесе първа загуба на световния шампион Франция

  • 9 дек 2025 | 08:36
  • 483
  • 0
Румен Радев се срещна с Карлос Насар

Румен Радев се срещна с Карлос Насар

  • 8 дек 2025 | 19:48
  • 2856
  • 2
Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

  • 8 дек 2025 | 13:03
  • 793
  • 0
Мирослава Минчева в топ 3 на Европа на малокалибрен пистолет за годината

Мирослава Минчева в топ 3 на Европа на малокалибрен пистолет за годината

  • 8 дек 2025 | 11:39
  • 694
  • 0
Норвегия и Дания са на 1/4-финал на Световното по хандбал без загубена точка

Норвегия и Дания са на 1/4-финал на Световното по хандбал без загубена точка

  • 8 дек 2025 | 10:44
  • 1140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 2399
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 91549
  • 37
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 2161
  • 3
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 4268
  • 3
В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

  • 10 дек 2025 | 10:00
  • 1043
  • 1
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

  • 10 дек 2025 | 00:02
  • 36254
  • 25