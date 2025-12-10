Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

Съорганизаторът Германия и олимпийският и европейски шампион Норвегия се класираха за полуфиналите на Световното първенство по хандбал за жени.

Бундестимът спечели с 30:23 (17:11) срещу панамериканския първенец Бразилия в Дортмунд. Домакините започнаха силно и поведоха с 4:1, след което увеличиха преднината си до 8:3 и поддържаха аванс от 4-5 гола до почивката. В началото на втората част германките дръпнаха с 19:11 и до края контролираха двубоя. С 6 гола за успеха се отличи Антие Дьол.

Germany’s last defensive line – aka Katharina Filter – was there once again to protect the goal 🫡 14 saves for a 41% efficiency and the Player of the Match award in the quarter-final 🇩🇪#handsupformore #GERNED2025@DHB_Teams pic.twitter.com/PWyFgVbFCq — International Handball Federation (@ihfhandball) December 9, 2025

Германия, който се стреми към втора световна титла след дебютната си през 1993 година, очаква победителя от мача между защитаващия златните си отличия Франция и европейския вицешампион Дания в Ротердам.

Oh, wie ist das schön 🎶 Germany leave home in the best possible way — with a ticket to Rotterdam and the semi-finals 🇩🇪🤩#handsupformore #GERNED2025 pic.twitter.com/ntwXS36ua5 — International Handball Federation (@ihfhandball) December 9, 2025

Норвегия се справи с Черна гора с 32:23 (19:11) също в Дортмунд. Скандинавките поведоха с 4:0 и постепенно увеличаваха актива си, който малко преди почивката достигна до 16:7. В началото на второто полувреме олимпийските шампионки направиха аванса си двуцифрен при 25:13, с което окончателно лишиха срещата от интрига. Хени Рейстад се разписа 8 пъти за победата.

There are handball players and there is Henny Reistad 🇳🇴 leading the Olympic champions to one more medal pursuit 🚀#handsupformore #GERNED2025 @NORhandball pic.twitter.com/cxsw32fY1h — International Handball Federation (@ihfhandball) December 9, 2025

Норвежките ще срещнат на полуфиналите победителя от двубоя между световния първенец през 2019 година Нидерландия и Унгария в Ротердам тази вечер.

Special night in Dortmund, with fans of football club Bodø/Glimt lifting up their yellow wall for the queens of handball, making Norway feel like home 🏠🇳🇴



FK Bodø/Glimt became in April the first Norwegian club to reach the semi-final of a European competition 🙌 #GERNED2025 pic.twitter.com/RkysMrtS8R — International Handball Federation (@ihfhandball) December 9, 2025