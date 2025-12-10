Германия и Норвегия в Топ 4 на Световното по хандбал

Съорганизаторът Германия и олимпийският и европейски шампион Норвегия се класираха за полуфиналите на Световното първенство по хандбал за жени.
Бундестимът спечели с 30:23 (17:11) срещу панамериканския първенец Бразилия в Дортмунд. Домакините започнаха силно и поведоха с 4:1, след което увеличиха преднината си до 8:3 и поддържаха аванс от 4-5 гола до почивката. В началото на втората част германките дръпнаха с 19:11 и до края контролираха двубоя. С 6 гола за успеха се отличи Антие Дьол.
Германия, който се стреми към втора световна титла след дебютната си през 1993 година, очаква победителя от мача между защитаващия златните си отличия Франция и европейския вицешампион Дания в Ротердам.
Норвегия се справи с Черна гора с 32:23 (19:11) също в Дортмунд. Скандинавките поведоха с 4:0 и постепенно увеличаваха актива си, който малко преди почивката достигна до 16:7. В началото на второто полувреме олимпийските шампионки направиха аванса си двуцифрен при 25:13, с което окончателно лишиха срещата от интрига. Хени Рейстад се разписа 8 пъти за победата.
Норвежките ще срещнат на полуфиналите победителя от двубоя между световния първенец през 2019 година Нидерландия и Унгария в Ротердам тази вечер.