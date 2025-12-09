Седем медала за България от турнир по фигурно пързаляне в Унгария

Българските състезатели спечелиха седем медала (два златни, три сребърни и два бронзови) от международния тирнир по фигурно пързаляне в унгарския град Секешфехервар.

Злато завоюваха Криста Георгиева при девойките и Алиса Велбовиц в категория Cubs II - girls. Сребърни отличия имат Александра Атанасова (Cubs II - girls), Дария Петрова (Cubs I - girls) и Ивелин Христов (Cubs - boys), а бронз завоюваха Лиа Любенова при девойките и Андрей Манолов (Intermediate Novice -boys).

Турнирът е част от серията European Criterium Tournament 2025/2026, съобщават от БФ Кънки.