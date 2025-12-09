Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Осем елитни тенисисти влизат в битка за 1 млн. долара в Лас Вегас

Осем елитни тенисисти влизат в битка за 1 млн. долара в Лас Вегас

  • 9 дек 2025 | 11:37
  • 300
  • 0
Осем елитни тенисисти влизат в битка за 1 млн. долара в Лас Вегас

Осем от елитните тенисисти при мъжете ще вземат участие догодина в демонстративния турнир MGM Slam в Лас Вегас с награден фонд 1 милион долара. Надпреварата ще се проведе през март и ще включва 10-точков тайбрек при равенство.

Сред поканените американецът Тейлър Фриц е най-високо поставен в ранглистата на АТП в момента, под номер 6, а сънародникът му Томи Пол, който е 20-и, също ще представлява домакините.

Останалите участници включват Каспер Рууд (Норвегия), Ник Кирьос (Австралия), Жоао Фонсека (Бразилия), Гаел Монфис (Франция), Лоренцо Музети (Италия) и Александър Бублик (Казахстан).

Това ще бъде трета поредна година, в която се провежда надпреварата, а до момента в нея е имало няколко сблъсъка на високо ниво, включително мач между номер 1 при жените Арина Сабаленка (Беларус) и Наоми Осака (Япония) през миналогодишното издание. В Лас Вегас през 2024 беше и един от последните мачове на носителя на 22 титли от Големия шлем - Рафаел Надал, когато испанецът се изправи срещу настоящия номер 1 при мъжете и свой сънародник Карлос Алкарас.

Събитието идва в момент, в който натовареният график в световния тур поставя под въпрос провеждането на демонстративни турнири. През март тази година Асоциацията на професионалните тенисисти заведе дело срещу управляващите органи АТП и УТА, описвайки календара като „неустойчив“.

Въпреки това подобни надпревари продължават да се провеждат, като през януари Алкарас и световният номер 2 Яник Синер (Италия) ще се изправят един срещу друг в Република Корея.

Следвай ни:

Още от Тенис

Сара Ерани влиза в треньорския екип на Джазмин Паолини

Сара Ерани влиза в треньорския екип на Джазмин Паолини

  • 8 дек 2025 | 16:49
  • 656
  • 0
Прогрес на Виктория Томова в световната ранглиста

Прогрес на Виктория Томова в световната ранглиста

  • 8 дек 2025 | 12:45
  • 1051
  • 1
Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста

Григор Димитров остава под номер 44 в световната ранглиста

  • 8 дек 2025 | 10:59
  • 1014
  • 0
Калоян Шиков е двоен шампион на турнир от ITF в Румъния

Калоян Шиков е двоен шампион на турнир от ITF в Румъния

  • 8 дек 2025 | 08:51
  • 437
  • 0
Димитър Кисимов стана вицешампион на турнир от категория J300 на ITF в САЩ

Димитър Кисимов стана вицешампион на турнир от категория J300 на ITF в САЩ

  • 8 дек 2025 | 08:41
  • 571
  • 2
Кирьос: Ако на финала на "Уимбълдън" бях срещу Надал, а не срещу Джокович, вярвам, че щях да спечеля

Кирьос: Ако на финала на "Уимбълдън" бях срещу Надал, а не срещу Джокович, вярвам, че щях да спечеля

  • 7 дек 2025 | 14:17
  • 7753
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 74537
  • 33
Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

Димитър Калчев, Димитър Механджийски и Константин Митев ще са гости в Block Out

  • 9 дек 2025 | 12:32
  • 114
  • 0
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2920
  • 3
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 4625
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 5332
  • 1
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 5293
  • 7