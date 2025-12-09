Осем елитни тенисисти влизат в битка за 1 млн. долара в Лас Вегас

Осем от елитните тенисисти при мъжете ще вземат участие догодина в демонстративния турнир MGM Slam в Лас Вегас с награден фонд 1 милион долара. Надпреварата ще се проведе през март и ще включва 10-точков тайбрек при равенство.

Сред поканените американецът Тейлър Фриц е най-високо поставен в ранглистата на АТП в момента, под номер 6, а сънародникът му Томи Пол, който е 20-и, също ще представлява домакините.

Останалите участници включват Каспер Рууд (Норвегия), Ник Кирьос (Австралия), Жоао Фонсека (Бразилия), Гаел Монфис (Франция), Лоренцо Музети (Италия) и Александър Бублик (Казахстан).

Това ще бъде трета поредна година, в която се провежда надпреварата, а до момента в нея е имало няколко сблъсъка на високо ниво, включително мач между номер 1 при жените Арина Сабаленка (Беларус) и Наоми Осака (Япония) през миналогодишното издание. В Лас Вегас през 2024 беше и един от последните мачове на носителя на 22 титли от Големия шлем - Рафаел Надал, когато испанецът се изправи срещу настоящия номер 1 при мъжете и свой сънародник Карлос Алкарас.

Събитието идва в момент, в който натовареният график в световния тур поставя под въпрос провеждането на демонстративни турнири. През март тази година Асоциацията на професионалните тенисисти заведе дело срещу управляващите органи АТП и УТА, описвайки календара като „неустойчив“.

Въпреки това подобни надпревари продължават да се провеждат, като през януари Алкарас и световният номер 2 Яник Синер (Италия) ще се изправят един срещу друг в Република Корея.