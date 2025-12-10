Найденов извади статистика и обобщи: Странни работи стават с корумпетата

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува във "Фейсбук" статистиката на първите четири отбора в efbet Лига, като взима предвид отсъдени дузпи в полза и срещу, както и показани жълти и червени картони.

"Статистика на дузпи и картони до зимната пауза, като Лудогорец са с мач по-малко към днешна дата:



Левски:

отсъдени дузпи в полза на Левски: 5

отсъдени дузпи срещу Левски: 1



ЦСКА 1948:

отсъдени дузпи в полза на ЦСКА: 1

отсъдени дузпи срещу ЦСКА: 5



Лудогорец:

отсъдени дузпи в полза на Лудогорец: 4

отсъдени дузпи срещу Лудогорец: 0



Черно Море:

отсъдени дузпи в полза на ЧМ: 3

отсъдени дузпи срещу ЧМ : 0



Левски: получени 38 жълти картона и 0 червени.

ЦСКА 1948: получени 43 жълти картона и 1 червен

Лудогорец: получени 27 жълти картона и 0 червени

Черно Море: 35 жълти картона и 0 червени.



Странни работи стават с корумпетата...", написа бизнесменът, като придружи публикацията си със снимка на рефера Георги Кабаков.