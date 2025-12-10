Популярни
  3. Найденов извади статистика и обобщи: Странни работи стават с корумпетата

  • 10 дек 2025 | 12:13
  • 3809
  • 12

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува във "Фейсбук" статистиката на първите четири отбора в efbet Лига, като взима предвид отсъдени дузпи в полза и срещу, както и показани жълти и червени картони.

"Статистика на дузпи и картони до зимната пауза, като Лудогорец са с мач по-малко към днешна дата:

Левски:
отсъдени дузпи в полза на Левски: 5
отсъдени дузпи срещу Левски: 1

ЦСКА 1948:
отсъдени дузпи в полза на ЦСКА: 1
отсъдени дузпи срещу ЦСКА: 5

Лудогорец:
отсъдени дузпи в полза на Лудогорец: 4
отсъдени дузпи срещу Лудогорец: 0

Черно Море:
отсъдени дузпи в полза на ЧМ: 3
отсъдени дузпи срещу ЧМ : 0

Левски: получени 38 жълти картона и 0 червени.
ЦСКА 1948: получени 43 жълти картона и 1 червен
Лудогорец: получени 27 жълти картона и 0 червени
Черно Море: 35 жълти картона и 0 червени.

Странни работи стават с корумпетата...", написа бизнесменът, като придружи публикацията си със снимка на рефера Георги Кабаков.

