Найденов извади статистика и обобщи: Странни работи стават с корумпетата

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува във "Фейсбук" статистиката на първите четири отбора в efbet Лига, като взима предвид отсъдени дузпи в полза и срещу, както и показани жълти и червени картони.
"Статистика на дузпи и картони до зимната пауза, като Лудогорец са с мач по-малко към днешна дата:
Левски:
отсъдени дузпи в полза на Левски: 5
отсъдени дузпи срещу Левски: 1
ЦСКА 1948:
отсъдени дузпи в полза на ЦСКА: 1
отсъдени дузпи срещу ЦСКА: 5
Лудогорец:
отсъдени дузпи в полза на Лудогорец: 4
отсъдени дузпи срещу Лудогорец: 0
Черно Море:
отсъдени дузпи в полза на ЧМ: 3
отсъдени дузпи срещу ЧМ : 0
Левски: получени 38 жълти картона и 0 червени.
ЦСКА 1948: получени 43 жълти картона и 1 червен
Лудогорец: получени 27 жълти картона и 0 червени
Черно Море: 35 жълти картона и 0 червени.
Странни работи стават с корумпетата...", написа бизнесменът, като придружи публикацията си със снимка на рефера Георги Кабаков.