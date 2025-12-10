Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Лудогорец 2:1
0:1 Георги Славчов (21')
1:1 Александър Тошев (24')
2:1 Давид Георгиев (35') д
Етър - Национал 0:3
0:1 Иван Дедев (24')
0:2 Александър Станчев (39')
0:3 Мартин Никодимов (75')
Добруджа - Черно море 2:1
0:1 Борис Тодоров (17')
1:1 Георги Недялков (43')
2:1 Веселин Радев (53') аг
Левски - Локомотив (Пловдив) 4:0
1:0 Георги Тодоров (20') д
2:0 Явор Славчев (23')
3:0 Георги Тодоров (27')
4:0 Валентин Петров (55')
ЦСКА - Спартак (Варна) 1:2
1:0 Петър Цуков (3')
1:1 Георги Господинов (49')
1:2 Валентин Иванов (58')
Академик (Пловдив) - Дунав 2:1
0:1 Александър Петров (5')
1:1 Пресиан Томов (24')
2:1 Тодор Каракитуков (62')
ЦСКА 1948 - Шипка Старс 1:0
1:0 Димитър Георгиев (50)
Славия - Ботев (Пловдив) 3:2
1:0 Александър Тричков (25')
1:1 Мартин Кьолов (28')
2:1 Владимир Крумов (30')
2:2 Теодор Матев (55')
3:2 Александър Тричков (80')