  Томас Франк отличи представянето на Чави Симонс

Томас Франк отличи представянето на Чави Симонс

  • 10 дек 2025 | 05:12
  • 345
  • 0
Томас Франк отличи представянето на Чави Симонс

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че наказанието на Мики ван де Вен е единственият негативен аспект от мача срещу срещу Славия (Прага) в Шампионска лига, спечелен с 3:0. Нидерландският защитник получи жълт картон и ще пропусне двубоя срещу Борусия (Дортмунд) на 20 януари.

„Това беше малкият негатив, но ситуацията е такава, каквато е“, коментира Франк след мача.

Две дузпи помогнаха на Тотнъм за убедителна победа и изкачване в класирането в ШЛ
Две дузпи помогнаха на Тотнъм за убедителна победа и изкачване в класирането в ШЛ

„Има причина да привлечем Чави Симонс. Мисля, че е много добър играч. Днес видяхме някои много, много добри изяви от него. Той направи страхотни пробиви срещу персонална защита. Много ми хареса.“

„Не. Това беше възможност да върнем Матис Тел“, отговори Франк на въпрос дали Соланке е получил усложнение на контузията. - Можем да направим обратната промяна, ако искаме. Щом е готов и на разположение, ще го кажа".

