Симеоне: Не спряхме да следваме плана си

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира победата с 3:2 над ПСВ Айндховен в Шампионската лига, като изтъкна постоянството на своя отбор.

„Следвахме неотлъчно нашия план и прилагахме висока преса, въпреки че бяхме гости. Пресирахме дори в моментите, когато топката беше във вратаря им“, заяви аржентинският специалист.

Атлетико подчини ПСВ и се настани в топ 8

„Един мач продължава 90 минути и не мисля, че има отбори, които могат да доминират през цялото време. Има моменти, в които съперникът поема инициативата, особено в турнир като Шампионската лига“, добави той.

"Нито за секунда не намалихме натиска върху противника. Много съм щастлив, че след като губехме с 0:1, успяхме да поведем с 3:1. След това резултатът стана 3:2, а в края можеше да бъде както 3:3, така и 4:2 в наша полза. Между другото, ПСВ нямаше загуба от септември“, завърши Симеоне.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages