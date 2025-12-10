Петер Бош: Атлетико ни принуди да грешим

ПСВ Айндховен загуби домакинството си на Атлетико Мадрид в Шампионската лига, въпреки че рано откри резултата с гол на Гуус Тил. После обаче "дюшекчиите" направиха обрат и стигнаха до успех с 3:2, а наставникът на "филипсите" Петер Бош призна, че пресата на гостите много е затруднила неговия отбор.

„Моя грешка е, че не променихме начина, по който изнасяхме топката. Но изобщо не искам да го наричам грешка. Ние играем футбол и е нормално понякога да бъркаме. Сега беше такъв случай. Ако играехме само с дълги топки, нямаше да имаме 8 точки в Шампионската лига и да сме на върха в Ередивизи", коментира Бош.

„Бяхме уплашени и изглеждахме несигурни. Това се отразява на самочувствието, но според мен го имаше само в края на първото полувреме. „Нямахме отговор за тяхната преса. Бях наистина впечатлен от интензивността в играта на Атлетико. Ние обикновено правим същото. Когато се получи, стават добри неща, например нашият първи гол в двубоя", продължи 62-годишният специалист.

„Срещу отбор на Диего Симеоне никога не можеш да кажеш, че мачът е твой, ако си повел в началото. Те пресират невероятно високо и агресивно, но когато се приберат, също са агресивни. Ние имаме проблеми най-вече, когато трябва да играем ниско, защото не го правим често. Това ще ни е за урок. Със сигурност Атлетико беше най-силният противник, който сме срещали от началото на сезона", каза още Петер Бош.