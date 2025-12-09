Популярни
Мартин Михайлов: Спечелена точка за нас

  • 9 дек 2025 | 19:31
  • 501
  • 0

Бранителят на Монтана Мартин Михайлов говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима не се победиха и завършиха 0:0.

Много битка, но без победител в дербито Ботев (Враца) - Монтана
Много битка, но без победител в дербито Ботев (Враца) - Монтана

“Това ни беше планът. Те владеят повече топката, а ние да играем на контраатака. Не се получи, изкарахме червен картон. Смятам, че е спечелена точка за нас.

Не можехме да използваме силните си страни - да атакуваме, и се защитавахме 20 минути след червения картон. Справихме се, спечелена точка за нас.

Мисля, че всички сме едно цяло. Няма лидери. Всички се бием за общото благо. Когато не можем да побеждаваме, една точка пак ни стига.

Имаше добре и не толкова добри игри. На това място сме, значи там трябва да сме. През новия полусезон ще се раздаваме и нещата ще се получат”, заяви Михайлов.

