  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Водещите имена на българския бокс се качват на ринга в Стара Загора

Водещите имена на българския бокс се качват на ринга в Стара Загора

  • 9 дек 2025 | 14:11
  • 88
  • 0
Водещите имена на българския бокс се качват на ринга в Стара Загора

Стара Загора ще стане арена на разпределението на отличията на тазгодишното Държавно лично-отборно първенство по бокс за мъже и жени. От днес до петък в Града на липите, спортна зала УСШ, ще бъдат определени носителите на отборните отличия в страната. Среща ще си дадат водещите имена на българския бокс.

Сред участниците личат европейският шампион и световен сребърен медалист Рами Киуан, бронзовият от Игрите в Париж Хавиер Ибаниес, вицешампионът на Европа до 23 години Уилиам Чолов и др. При жените на ринга за последно ще се качи и многократната европейска шампионка и бронзова медалистка от Световно първенство – Севда Асенова.

