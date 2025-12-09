Националният отбор за мъже под 18 години започна подготовка за европейската квалификация в Подгорица през януари

Пред националния отбор за мъже до 18 години стои важното предизвикателство на предстоящата квалификация за европейското първенство, която ще се проведе от 3 до 7 януари в Подгорица, Черна гора. Тимът ще бъде воден от националния селекционер и треньор на ВК „Берое 2016“ Мирослав Живков, който вече очерта пълният етап от подготовката. Съставът стартира своя лагер в Стара Загора между 8 и 23 декември, а след кратка пауза подготовката ще продължи в София от 26 декември до заминаването. Очакванията са момчетата да използват максимално този период, за да влязат в оптимална форма за важните сблъсъци през януари.

Ето какво заяви селекционерът Мирослав Живков в първия ден от лагер-сбора на тима:

Г-н Живков, какви са Вашите виждания за селекцията на този отбор с оглед на предстоящата европейска квалификация?

Искам да поздравя момчетата и клубовете, които откликнаха на повиквателните за тази квалификация. Разполагаме със селекция от състезатели, които притежават добри качества. Предстоят ни две седмици работа в период, който е сравнително сложен – наближават празници и трябва да изберем състезателите, демонстриращи най-високо физическо и техническо ниво, както и игрови потенциал. Виждам момчета с бъдеще в нашия спорт. Процесът по подбор обаче ще бъде малко по-дълъг.

До каква степен активният състезателен и учебен сезон влияе на организацията и работата ви?

Намираме се в активен състезателен сезон – в средата на учебната година. Строгата организация, която създадохме, има за цел да оптимизира работата ни и да ни даде възможност за повече дни подготовка със състезателите.

Какви са основните приоритети в подготовката и кои елементи смятате за най-ключови на този етап?

Най-важното е момчетата да се научат да играят правилен волейбол. Това минава през правилен подход и усвояване на основните елементи. Ако успеем да го постигнем, ще бъде много по-лесно впоследствие да развият физическите си качества и техническите умения.

Как оценявате съперниците си и какво очаквате от предстоящите мачове?

Що се отнася до съперниците ни – познаваме ги от предишни години. Някои от отборите са ни по-добре известни, защото участваха в състезания в по-горни възрастови групи. Водещите сили в тази възраст, сред които сме и ние, са Сърбия, Гърция и Турция. В Турция се работи много целенасочено, но не искам да подценяваме нито един отбор, защото и Черна гора има потенциал, а в Румъния също разполагат с интересни състезатели в тази възраст.

Каква е дългосрочната ви визия за развитието на тези състезатели и тяхното място в мъжкия национален отбор?

Важно е да изпълним целта си – да спечелим квалификацията. Но за мен още по-важно, дори бих казал мисия, е да подготвим тези деца за мъжкия национален отбор в бъдеще. Може би за първи път някой им поставя подобна цел или им казва, че вижда потенциал за нещо толкова голямо. Това трябва да се превърне в модел на работа, поведение и стремеж за тези момчета – редом с постигането на непосредствените цели.

Пълен списък на извиканите състезатели:

Разпределители:

Никола Великов – ЦСКА

Пламен Стефанов – Славия

Томас Пенков – Берое 2016

Диагонали:

Джейсън Барутов – Славия

Кристиян Иванов – ЦСКА

Калоян Дрезгачев – Левски

Никола Градинаров – Берое 2016

Посрещачи:

Антоан Веселинов – Славия

Мартин Христов – Славия

Орлин Друмев – Добруджа 07

Павел Дженев – Берое 2016

Централни блокировачи:

Ясен Георгиев – ЦСКА

Кристиян Косев – Раковски Севлиево

Адриян Ганев – Левски

Георги Димитров – Левски

Либеро:

Ивайло Донов – Левски

Александър Диков – Берое 2016