От Юнион се заканиха на Марсилия

Старши треньорът на Юнион Сен Жилоаз – Давид Юбер предупреди Олимпик Марсилия, че отборът му няма да бъде „спаринг партньор“ в домакинството си от Шампионската лига. Съставът от Брюксел е на 25-то място с 6 точки, колкото имат и французите, но те са с по-добри допълнителни показатели и са 21-ви.

На пресконференция Юбер каза: „Не сме тук като зрители или спаринг партньори. Не сме тук, за да тренираме противниковия отбор, а за да покажем, че заслужаваме да бъдем тук. Платихме цената за неопитността си в първите няколко мача, защото сме в Шампионската лига и за да се учим, когато се изправяме срещу най-добрите отбори.

За почти целия отбор това е първото им участие в този турнир. Учим се, но не просто наблюдаваме или се възхищаваме. Вече взехме шест точки. Бяхме близо до нещо срещу Атлетико. Искаме да ставаме все по-конкурентоспособни след всеки мач и да се състезаваме с всеки отбор.

Те имат треньор с богат опит, много ясни идеи, изключителни играчи със светло бъдеще. Това е отбор, който има всичко, включително история. В този отбор има много възможности, но не е без недостатъци. Има си слабости“.

