  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Баскетболният Берое се раздели с американеца Дешон Парсънс

  • 9 дек 2025 | 02:27
Баскетболният Берое (Стара Загора) се раздели с Дешон Парсънс, информираха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Американецът изигра девет срещи със „зелено-белия“ екип в Националната баскетболна лига (НБЛ), в които регистрира средни показатели от 16.8 точки, 7.6 борби, 2.6 асистенции, 1.9 откраднати топки.

„БК Берое благодари на Дешон за съвместната работа и му пожелава успех в бъдеще“, добавиха от лагера на старозагорци.

По-рано днес тимът на Берое отстъпи при домакинството си на Балкан с 59:106 в среща от десетия кръг на НБЛ.

