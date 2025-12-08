Изгеглиха жребия за третия кръг на ФА Къп, тежък съперник за Ман Юнайтед

Тази вечер бе изтеглен жребият за третия кръг на ФА Къп. В него вече се включват и фаворитите в турнира от Премиър лийг и става все по-интересно. Съдбата бе благосклонна към повечето грандове, но се получиха и някои интересни двойки, които приковават вниманието.
Манчестър Юнайтед ще има коварен съперник в лицето на Брайтън. Добрата новина за "червените дяволи" е, че ще бъдат домакини на своя "Олд Трафорд" в този мач.
Дербито на този етап обаче изглежда ще бъде между Тотнъм и Астън Вила, които ще премерят сили в Лондон на "Тотнъм Стейдиъм".
Ливърпул също ще бъде домакин, но срещу доста по приемлив опонент в лицето на Барнзли.
Арсенал също не може да се оплаче от жребия, който го изпрати да гостува на Портсмут.
Манчестър Сити също може да е доволен, тъй като ще домакинства на Екзитър.
За Челси се оформи лондонски сблъсък с местния Чарлтън Атлетик.
Носителят на трофея Кристъл Палас пък започва защитата си с визита на Макълсфийлд.