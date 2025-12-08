Борислав Младенов блесна с плеймейкърски умения при категорична победа на Виена

Националът Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена постигнаха трета поредна победа в австрийското първенство, след като спечелиха убедително гостуването си на Флайърс Велс с 89:65 в среща от 11-ия кръг на местната Суперлига.

Победата беше общо шеста за състава от Виена, който има и пет поражения. Баскетболистите на Велс продължават с актив 8-3.

Борислав Младенов допринесе за успеха със 7 точки, 11 асистенции, 5 борби и 3 откраднати топки за 33 минути на терена. Гардът нямаше ден в стрелбата (3/8 за две точки, 0/6 за три и 1/5 от линията за наказателни удари), но демонстрира впечатляващи плеймейкърски умения с двуцифрен брой завършващи подавания.

Силна втора четвърт донесе преднина от 45:23 за гостите на почивката, а след 30 минути игра резултатът беше 72:46 в полза на Виена Баскет.

В следващия кръг от шампионата на Австрия Младенов и съотборниците му приемат тима на Грац на 14 декември.

Снимка: basketballaustria.at