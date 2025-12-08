Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов блесна с плеймейкърски умения при категорична победа на Виена

Борислав Младенов блесна с плеймейкърски умения при категорична победа на Виена

  • 8 дек 2025 | 21:19
  • 521
  • 0
Борислав Младенов блесна с плеймейкърски умения при категорична победа на Виена

Националът Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена постигнаха трета поредна победа в австрийското първенство, след като спечелиха убедително гостуването си на Флайърс Велс с 89:65 в среща от 11-ия кръг на местната Суперлига.

Победата беше общо шеста за състава от Виена, който има и пет поражения. Баскетболистите на Велс продължават с актив 8-3.

Борислав Младенов допринесе за успеха със 7 точки, 11 асистенции, 5 борби и 3 откраднати топки за 33 минути на терена. Гардът нямаше ден в стрелбата (3/8 за две точки, 0/6 за три и 1/5 от линията за наказателни удари), но демонстрира впечатляващи плеймейкърски умения с двуцифрен брой завършващи подавания.

Силна втора четвърт донесе преднина от 45:23 за гостите на почивката, а след 30 минути игра резултатът беше 72:46 в полза на Виена Баскет.

В следващия кръг от шампионата на Австрия Младенов и съотборниците му приемат тима на Грац на 14 декември.

Снимка: basketballaustria.at

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Балкан съсипа Берое в Стара Загора

Балкан съсипа Берое в Стара Загора

  • 8 дек 2025 | 20:54
  • 5037
  • 0
Георги Глушков: Пини ще помогне на младите да пораснат като начин на мислене

Георги Глушков: Пини ще помогне на младите да пораснат като начин на мислене

  • 8 дек 2025 | 18:02
  • 1199
  • 2
Йокич задмина Майкъл Джордан по асистенции в НБА

Йокич задмина Майкъл Джордан по асистенции в НБА

  • 8 дек 2025 | 17:41
  • 910
  • 1
Звезда на Барселона за Везенков: Винаги е предизвикателство да се изправиш срещу един от най-добрите в Европа

Звезда на Барселона за Везенков: Винаги е предизвикателство да се изправиш срещу един от най-добрите в Европа

  • 8 дек 2025 | 16:48
  • 548
  • 0
ЛеБрон Джеймс за победата над Филаделфия: Имах шанс да покажа офанзивната си игра

ЛеБрон Джеймс за победата над Филаделфия: Имах шанс да покажа офанзивната си игра

  • 8 дек 2025 | 16:08
  • 747
  • 0
Локомотив Пловдив се подсили с американски гард

Локомотив Пловдив се подсили с американски гард

  • 8 дек 2025 | 15:07
  • 502
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 55388
  • 300
Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

  • 8 дек 2025 | 21:43
  • 11676
  • 34
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 33384
  • 3
Торино 2:1 Милан, Леао се контузи

Торино 2:1 Милан, Леао се контузи

  • 8 дек 2025 | 21:47
  • 2800
  • 11
Уулвърхамптън 1:1 Манчестър Юнайтед, гол на Белгард

Уулвърхамптън 1:1 Манчестър Юнайтед, гол на Белгард

  • 8 дек 2025 | 22:11
  • 2359
  • 11
Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

Слот за Салах: Когато някой каже такива неща, трябва да реагираме като клуб

  • 8 дек 2025 | 21:22
  • 7232
  • 3